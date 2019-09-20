В Феодосии слушания по реконструкции коктебельской набережной признаны не состоявшимися

На заявленные общественные слушания 17 сентября собрались наиболее активные жители, представители общественных организаций Коктебеля.

Перспектива реконструкции коктебельской набережной – тема острая и животрепещущая. Что будут сносить, какие последствия будет иметь отсыпка пляжа, будет ли яхтенная марина – вопросы, которые волнуют жителей, предпринимателей.

Первое знакомство с проектом реконструкции коктебельской набережной

После того, как в сессионном зале феодосийской администрации зам. главы феодосийского муниципалитета Петр Полтавский объявил тему слушаний, сразу же посыпались вопросы. Заявлены «Общественные слушания по материалам оценки воздействия на окружающую среду по объекту реконструкция набережной в поселке Коктебель». Сразу же выяснилось, что не все должностные лица феодосийской администрации присутствуют, нет и представителя заказчика – ГКУ «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым». От разработчика проекта – двое, главный инженер ООО «Единая строительная компания» (Москва) Сергей Русляков и его зам. Владислава Манджиева. На экране тема проекта: «Реконструкция набережной в пгт. Коктебель, г. Феодосия, Республика Крым».

Слушания ведет зам. главы феодосийского муниципалитета Петр ПолтавскийВ зале атмосфера настороженностиДоклад представителя исполнителя Сергея РусляковаПредставитель исполнителя проекта Владислава МанджиеваРабочие моменты

Александр Талипов, крымский общественник, юрист:

— Хотелось бы уточнить, что сейчас проводится. Проводятся общественные слушания или публичные слушания. Если проводятся общественные слушания, чем они отличаются от публичных слушаний, и каков их результат для реализации проекта? Второе, на основании чего проводятся общественные слушания? Это по решению сессии горсовета, или по постановлению администрации. Если это постановление администрации, почему ведет слушания представитель горсовета?

Петра Полтавского вопрос поставил в тупик. Было сказано, что слушания проводятся по постановлению администрации.

— По согласованию с главой муниципального образования я, как заместитель главы муниципального образования, возглавляю эту комиссию, — ответил Петр Полтавский.

Острые вопросы от Александра Талипова

Александр Талипов уточнил:

— Чем общественные слушания отличаются от публичных слушаний, процедура разная.

— Мы хотим убедиться, это законные слушания или нет? – потребовал зал. На что Петр Полтавский парировал, — Вы хотите сорвать слушания? Или определяемся, проводим, или начинаем дальше полемику. Проект обсуждения будет сформирован комиссией и выдан вам на голосование.

Житель Коктебеля Сергей Морозов возмутился ограничениями регламента:

— Сейчас решается вопрос нашей жизни! Нашей жизни в поселке. Какой час (время проведения слушаний – прим.)?

Артем Мельниченко, председатель совета «Союза предпринимателей Коктебеля» предложил пригласить юриста, чтобы он помог понять, каков статус этих слушаний. — Юрист у вас должен здесь сидеть, за столом.

Член рабочей группы по развитию Коктебеля Ольга Вечер заявила, что в январе 2019 года должна была быть обсуждена презентация реконструкции набережной. — Этот пункт не выполнен. Как мы можем обсуждать то, чего не видели?

Ольга Вечер обеспокоена судьбой Коктебеля

На риторический вопрос Петра Полтавского: «Кто виноват», зал ответил: «Вы виноваты». После чего Петр Полтавский предоставил слово представителю разработчика – главному инженеру ООО «Единая строительная компания» Сергею Руслякову.

На вопросы отвечает Сергей Русляков

Сергей Русляков рассказал, что реализация объекта предусмотрена в рамках ФЦП социально-экономического развития РК и Севастополя до 2020 года, на 1900 метрах — от «Белого грифона» до холма Юнге. В том числе расширение набережной, отсыпка и пополнение искусственного гравийно-галечного пляжа шириной 40 метров, строительство пляжеудерживающих сооружений, прокладка сетей инженерно-технического обеспечения, реконструкция и демонтаж существующих зданий и сооружений, сооружение парковок, благоустройство и озеленение набережной. Зал внимательно выслушал перечисление норм проведения строительных работ, воздействия на окружающую среду работ по реконструкции набережной, но начал роптать, что регламент не выдерживается.

Петр Полтавский подчеркнул, что обсуждается только раздел влияния на природную среду, а не сам проект реконструкции набережной. Когда проект будет готов, тогда и будут слушания по всему проекту.

Борис Яремко, председатель коктебельского «Гражданского актива», поинтересовался, есть ли заключение экологов, Карадагского заповедника, и каким материалом будет отсыпаться пляж, тысячи кубометров.

— Предлагаю признать сегодняшние слушания не легитимными, потому, что на сайте администрации представлен другой проект. Там указана яхтенная марина. Вы о яхтенной марине ничего не говорите, значит вы вводите людей в заблуждение. Где у вас яхтенная марина, почему на одном проекте она есть, а на другом нет?

— У нас есть письмо Росприроднадзора об отсутствии особо охраняемых территорий, — ответил Сергей Русляков.

— Письмо Росприроднадзора – это не заключение экологов. Давайте дадим слово сотруднику Карадагского заповедника. Какое влияние на окружающую среду окажет отсыпка пляжа? – поинтересовался Борис Яремко.

Представитель разработчика не смог ответить, откуда конкретно и какой будет завозиться материал для отсыпки пляжа из местных карьеров и карьеров Краснодарского края.

Житель Коктебеля Сергей Морозов поинтересовался, знает ли разработчик, что такое Рамсарская конвенция (Конвенция о водно-болотных угодьях (Рамсар, Иран, 1971 год) является межправительственным договором, цель которого — «сохранение и разумное использование всех водно-болотных угодий» – прим.), и что Карадагский заповедник входит в эту конвенцию. Услышав, что разработчик не знает о конвенции, предупредил, что если будут нарушать конвенцию, то возникнут проблемы на международном уровне.

Несколько раз задавался вопрос по яхтенной марине. Почему она на одном проекте есть, а на другом нет, но это так и не удалось выяснить. Был задан вопрос и о том, почему в расчет не берется участок от «Белого грифона» до границы Карадагского заповедника, и за холмом Юнге.

— Вы проектируете набережную, вы как-то связываетесь с проектом, который делают по канализации и по очистным? – задал вопрос Борис Яремко. – Где же та сеть, которая от Кара-Дага? Оно состыковано или нет?

— Вы задаете не корректный вопрос. Он (разработчик – прим.) работает по тому техническому заданию, которое есть в контракте. Там есть четкие границы. – парировал Петр Полтавский.

Со слов разработчика, 11,5 га – границы проектирования. Возник вопрос, что будет делаться вглубь поселка от набережной, где будут предусмотрены стоянки транспорта, по каким улицам будет въезжать транспорт, обслуживающий реконструкцию.

И тут была развернута схема проектируемой набережной. Зал взорвался:

— Почему вы в секрете все это держите? А почему мы сейчас вообще обсуждаем то, что вообще не видели?

По проекту что-то пойдет под снос

Михаил Данильченко («Гражданский актив») продемонстрировал скриншот проекта на сайте администрации и потребовал объяснить, почему он отличается от того, что обсуждается.

Михаил Данильченко — На сайте администрации другой проект

Александр Талипов привел пример, как бетонирование пляжа привело к изменению береговой линии. Согласно проекту будет произведена до 40 метров в море отсыпка пляжа галькой. Он задал вопрос, как изучена глубина моря, течения, как отразится это на мысе Хамелеон, не будет ли он разрушен. Как отсыпка повлияет на изменение глубин и течений, на состояние побережья. Сергей Русляков рассказал, что было выполнено математическое моделирование. Пляж будет расширен на 10 метров, будет построено 3 буны и удерживать только центральную часть пляжа, на остальную территорию воздействия не будет.

Юрий Будашкин, научный сотрудник Карадагского заповедника, поставил вопрос ребром, почему не были привлечены специалисты Карадагского заповедника и ИнБЮМа:

— Здесь прозвучало несколько недостоверных фактов. Здесь краснокнижных растений полно. Когда первый раз отсыпали, то, что вы хотите второй раз сделать, это принесло только вред. Вы хотите усугубить ситуацию? Необходимо, чтобы в состав этой экспертизы привлекли главных носителей информации – специалистов из Севастополя – ИнБЮМа, и Карадагского заповедника.

Юрий Будашкин возмущен экологической экспертизой

Был задан вопрос о проведении исследования сейсмичности района. Разработчик заверил, что проведены геофизические исследования. Коктебельский предприниматель Сергей Левченко поинтересовался, почему на слушаниях отсутствует представитель заказчика – ГКУ «Инвестиционное строительное управление РК», что является нарушением, почему в секрете держится проект, архитектурно-планировочные решения.

Михаил Данильченко еще раз поднимает вопрос, по какому проекту проводятся слушания – с яхтенной мариной, или без. Последовал невразумительный ответ Сергея Руслякова: «Это была предварительная проработка с яхтенной мариной, у нас заданием яхтенная марина не предусматривается, у нас только пляжная зона».

— Можно ли увидеть список конкретный объектов, подлежащих демонтажу, — поинтересовался коктебельский предприниматель Валерий Мельничук, на что был получен ответ: «Нет».

— Когда проект будет. Будем еще с вами обсуждать проект, — заверил Петр Полтавский. – Проект еще не сформирован.

Вопрос, когда он будет сформирован, остался без ответа.

— Презентация предварительной концепции реконструкции набережной должна была быть представлена в январе 2019 года. И пока нет концепции, пока нет одобрения концепции, этот проект не злободневен, считать слушания не состоявшимися – заявила член рабочей группы по развитию Коктебеля Ольга Вечер.

Представитель пансионата «Голубой залив» поинтересовалась сроками реализации проекта реконструкции и в чьей собственности сейчас находится набережная – в муниципальной, или в республиканской, какова будет судьба участков после реконструкции. Четкого ответа не последовало, кроме того, что строительство начнется в следующем году.

Есть замечания и у представителя пансионата Голубой залив

— Зачем было передавать в республиканскую собственность часть набережной – два земельных участка площадью в 1 гектар, а проект делается на огромную площадь – 11 гектаров, — поинтересовался Александр Талипов.

— У нас запросили землю под проектирование, под объект. Для того, чтобы вернули нам после завершения реконструкции, — парировал Петр Полтавский.

— Мы не видим существующих зеленых насаждений на плане. Где будут парковки? По каким улицам будет вестись подвоз материалов для проведения работ? – поинтересовался Борис Яремко. – Это нагрузка на окружающую среду.

Представитель разработчика заверил, что рассматривается вариант подвоза пляжного материала баржами.

— Не нужны парковки. В курортной зоне не должно быть никакого транспорта. – добавил житель Коктебеля. – Весь транспорт – за городом, и только за городом. Только электрический транспорт. Рикши. Пусть рикши будут возить. Поставьте электромобили, и электромобили будут возить.

Петр Полтавский предложил Борису Яремко составить список участков для перехватывающих парковок, или высотных, которые нужно изъять.

Артем Мельниченко, как член рабочей группы при Совмине по развитию Коктебеля, изложил пункты, которые должны войти в протокол слушаний, а именно:

— Изначально проект реконструкции набережной жителям не был предоставлен, что не дало возможности подготовиться к слушаниям. Не учтены интересы местных жителей и собственников объектов на набережной с учетом сложившейся застройки. Нет четкой определенности с объектами культурного наследия, которые попадают в зону реконструкции. Не определено, кто будет вести мониторинг воздействия реконструкции на окружающую среду.

Представитель разработчика Сергей Русляков еще раз уточнил, что строительство начнется в следующем году, после курортного сезона. Когда будет разработан и представлен сам проект вновь не прозвучало. Также не был получен ответ, сколько денег выделено на реконструкцию набережной.

Схема границ территории объектов культурного наследия

— Не довели до нас ничего. – подвел итог встречи предприниматель Сергей Гриневич. –Непрофессионализм изначально был в том, что обсуждается другой проект. Вот это вы до нас довели, что непрофессионалы занимаются проектом, не профессионально подошли к своему делу.

На предложение и уговоры Петра Полтавского считать, что общественные слушания состоялись, зал ответил решительным «Нет». На том и завершили мероприятие.

ВИДЕО: Скандал! Коктебельцы не признали слушания по набережной состоявшимися. Часть 1 (3)

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ВИДЕО: Скандал! Коктебельцы не признали слушания по набережной состоявшимися. Часть 2 (3) ПРОДОЛЖЕНИЕ

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ВИДЕО: Скандал! Коктебельцы не признали слушания по набережной состоявшимися. Часть 3 (3) ОКОНЧАНИЕ

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Олег Широков

Источник: Крымские новости