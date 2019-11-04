В Феодосию пришел Крестный ход

В шестнадцатый раз, начиная с 2014 года, из Топловского Свято-Троице-Параскевиевского женского монастыря в Феодосийский Казанский собор пришел Крестный ход.

Крестный ход, во главе с настоятельницей Топловской обители Параскевой и митрополитом Платоном входят во двор Казанского собора

Эта традиция началась в 1890 году и прервалась в годы революционного лихолетья. Крестный ход устраивался по желанию благочестивого старосты Санкт-Петербургского Казанского собора – графа Николая Гейдена. Посетив однажды Топловский женский монастырь, он был глубоко тронут его высоким внутренним строем и, вместе с тем, поражен его бедностью. Граф Гейден стал усердным благотворителем обители. Он щедро жертвовал монастырю земельные участки, недвижимость и крупные денежные суммы. Феодосийский Казанский собор как раз и находится на одном из подворий монастыря.

Как гласит история Топловской обители, 11 апреля 1890 года граф Гейден, в память о чудесном спасении Государя императора Александра Третьего и всей его семьи в железнодорожной катастрофе на станции Борки в 1888 году, принес в дар Топловской обители свою семейную святыню — древнюю Казанскую икону Божией Матери. По семейному преданию эта икона являлась точным списком с подлинной Казанской иконы Божией Матери, написанной вскоре после явления последней после взятия Казани воинством Ивана Грозного летом 1579 года.

По воле Графа Гейдена Крестный ход совершался с этой подаренной им иконой. В годы революции икона таинственным образом исчезла.

На аналое в центре собора соседствуют две Казанские иконы Богородицы – принесенная Крестным ходом из Топловского монастыря, и хранимая в Феодосийском Казанском соборе.

Казанская икона Божьей Матери из Топловского монастыря

Паломники шли три дня, выйдя в путь 1 ноября, и благополучно прибыли в собор 3 ноября. В этом году Крестный ход особенно многочисленный. Путников не испугала холодная, промозглая погода первых дней пути. По прибытию в Казанский собор, собрались на вечернюю службу. Храм не смог вместить всех желающих попасть на богослужение.

ВИДЕО: КРЕСТНЫЙ ХОД из Топловского монастыря в Феодосийский Казанский собор 2019

<!-- -->

4 ноября, в день празднования Казанской иконы Божьей Матери, в 9 часов утра началась праздничная литургия, которую провел митрополит Феодосийский и Керченский Платон. Затем исповедовавшиеся причастились Святых Даров и состоялся Крестный ход вокруг храма. Паломников и прихожан окропляли освященной водой и славили Богородицу. После праздничной службы для всех собравшихся была приготовлена праздничная трапеза. И снова в путь, для того, чтобы вновь встретиться через год.

Причащали исповедовавшихся из трех чаш.Момент исповеди.Митрополит Феодосийский и Керченский Платон ведет служит праздничную литургию.

Крестный ход вокруг храмаБлагословение владыки Платона перед возвращением домой.

4 ноября — особый день – День народного единства. Государственный праздник установлен в честь спасения Москвы от польских захватчиков народным ополчением во главе с Мининым и Пожарским, под защитой Казанской иконы Матери Божьей. Православные, приехавшие для участия в Крестном ходе из разных уголков Крыма, материковой России, Украины – пример истинного народного единства — в единой вере православной, без различий по языку и национальности.

Теги: Феодосия, Феодосийский Казанский собор, Топловский Свято-Троице-Параскевиевский женский монастырь, Крестный ход, Граф Гейден, митрополит Платон, Казанская икона Божьей Матери, День народного единства

Новости партнеров



Сергей Ищенко

Источник: Крымские новости