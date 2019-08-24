В фокусе Северная сторона. Объективный анализ

Приближается всероссийский единый день голосования. Севастопольцам предстоит 8 сентября избрать депутатов Законодательного собрания.

Пожалуй, наиболее интересная ситуация сложилась на 8-м округе, куда входит Северная сторона с прилегающими селами. Здесь столкнулись два тяжеловеса. Нынешний депутат, вице-спикер ЗакСа Александр Кулагин и глава Нахимовского муниципалитета Михаил Брицын. Попробуем проанализировать сильные и слабые стороны соискателей депутатского мандата.

Чем занимались до 2014 года?

Брицын занимается политической и общественной деятельностью с 2006 года. Во время президентства Ющенко являлся организатором многочисленных митингов и пикетов за сближение с Россией, в защиту русского языка, против втягивания Украины в блок НАТО, за что подвергался политическим преследованиям со стороны украинских спецслужб. В 2010-14 годах был депутатом Севастопольского городского совета.

Получил известность как один из самых активных народных избранников, показав, как можно эффективно решать проблемы своего избирательного округа на Корабельной стороне.

Смог отстоять от закрытия троллейбусное Депо №2, не допустил строительства крематория на Дергачах, проводил большие работы по благоустройству округа. Зимой 2013-2014 годов находился на передовой борьбы с переворотом в Киеве. Один из депутатов, поддержавших проведение референдума по воссоединению Севастополя с Россией.

Кулагин до 2014 года в общественной жизни города замечен не был. Работал украинским бюджетником – преподавателем кафедры «Учет и аудит» Севастопольского госуниверситета. Неожиданно «всплыл» весной 2014 года. Сначала занимался распределением гуманитарной помощи Севастополю, затем ходил в советниках у губернатора Сергея Меняйло. С сентября 2014 года – депутат ЗакСобрания от «Единой России». Сейчас идет на выборы самовыдвиженцем.

Первые шаги

В сентябре 2014 года Кулагин был избран депутатом ЗакСобрания Севастополя и сразу же получил должность заместителя председателя. Первой инициативой Кулагина в ЗакСе стало решение о назначении себе и своим коллегам зарплаты в размере 244 000 рублей, при том, что в тот момент многие севастопольцы жили на 10 000 рублей в месяц.

«Это люди, несущие административную нагрузку и проводящие весь рабочий день в стенах Заксобрания», – аргументировал тогда Кулагин необходимость гигантских выплат депутатам и пообещал впоследствии пересмотреть их в сторону уменьшения.

Но как показывают данные деклараций о доходах, они у депутатов в последующие годы только росли.

В сентябре 2016 года Брицын с лучшим результатом победил на выборах в Совет Нахимовского муниципального округа. В октябре того же года избран его председателем. Первым решением, принятым Советом под руководством Брицына, стало создание рабочей группы по доработке Устава округа с целью создания эффективной системы местного самоуправления, которого до этого момента в Нахимовском районе не было.

Кулагин за прошедшие пять лет значительно улучшил свое материальное благосостояние, стал миллионером, получив в качестве зарплаты более 10 миллионов рублей.

Брицын не получает миллионов за свою работу и его зарплата для человека, отвечающего за целый район – относительно скромная.

Видимо поэтому Кулагина редко можно увидеть на избирательном округе, разве только на праздниках и официальных мероприятиях, а Брицын часто проводит встречи с простыми жителями во дворах и селах Северной стороны.

Противостояние вокруг Генплана

Весна 2017 года в Севастополе выдалась горячей. Город буквально восстал против проекта Генплана, который некоторые нечистоплотные бизнесмены и их карманные депутаты попытались протащить в ущерб интересам десятков тысяч горожан. Люди вышли на митинги протеста – самые многочисленные с момента Русской весны, поскольку почувствовали, что в случае принятия этого документа могут попросту лишиться жилья. Обстановка накалялась не по дням, а по часам.

В этой сложной ситуации Михаил Брицын выступил организатором общественного обсуждения проекта Генплана в Нахимовском районе. Предварительно было организовано знакомство жителей с проектом, в муниципалитете им оказывалась консультативная помощь.

Когда в день общественных слушаний около комплекса «Корабел» собралось около 1000 разгневанных горожан, Брицын не побоялся выступить перед ними и начать диалог. Кулагин в это время пытался отсидеться на безопасном расстоянии в окружении лояльных журналистов и поднялся на трибуну только после многочисленных обращений со стороны организаторов.

У вице-спикера были все основания бояться севастопольцев. Ведь он был горячим сторонником так называемой «Концепции пространственного развития Севастополя», легшей в основу Генплана, в которой в частности и было прописано столь возмутившее горожан изменение функциональных зон застройки.

«В стенах Законодательного собрания дан первый импульс Третьему возрождению Севастополя… Еще раз хочется выразить благодарность потому что только люди, влюбленные в этот город, могут подготовить проекты, которые мы вчера и сегодня увидели», – так патетически расхваливал этот документ Кулагин во время сессии, посвященной его обсуждению, 26 апреля 2015 года.

Позиция Брицына была прямо противоположной.

«Могу высказать свою личную позицию как гражданин, как коренной севастополец… В некоторых случаях вообще непонятно, чем руководствовались разработчики, меняя функциональное назначение земельных участков. Хочу вас заверить, что руководство Нахимовского муниципалитета и депутаты будут на стороне севастопольцев. Мы сделаем все возможное, чтобы защитить интересы горожан, и чтобы ни один из них не пострадал из-за нерадивых разработчиков», – заявил он в интервью газете «Новые вести» от 23 мая 2017 года.

Давать ли голос народу?

Пришедшие на обсуждение Генплана севастопольцы были возмущены тем, что им не дают проголосовать против этого негодного документа и внести результаты голосования в протокол. Этого права лишили их депутаты ЗакСобрания. 28 февраля 2017 года они приняли закон «О публичных слушаниях при осуществлении градостроительной деятельности», запретивший горожанам голосование при обсуждении таких вопросов как Генплан. Одним из разработчиков закона был Александр Кулагин.

Выступая на сессии, он расхваливал свое детище называя его «одним из элементов участия горожан в сфере градостроительства». При этом севастопольцам он оставил только право участия в этих процессах, «давая пожелания и пояснения».

Брицын, напротив, обещает избирателям, что в случае избрания депутатом, инициирует поправки в кулагинский закон, которые вернут горожанам право голоса на публичных слушаниях.

Один обещает – другой делает.

Но у Кулагина тоже есть сильные стороны. Он может мыслить стратегически, составлять бумаги, вести переписку. Пять лет назад он презентовал вполне хорошую «Концепцию развития Северной стороны». К сожалению, она оказалась кладбищем благих пожеланий. Большинство предвыборных обещаний Кулагину так и не удалось выполнить (Читайте материал: «Обещал – не значит женился. ТОП-10 невыполненных обещаний Александра Кулагина»).

В немалой степени из-за того, что, будучи теоретиком, он с трудом опускается до практической работы, предоставляя делать ее другим.

Показательная история. Кулагин обещал добиться ликвидации стихийного рынка на площади Захарова, где продукты продавались с земли в антисанитарных условиях, а большинство торговцев были не «бабушками из деревни», а людьми, работавшими на хозяев продовольственных магазинов, сбывавших таким образом свой товар на проходном месте. В 2015 году он даже один раз совершил инспекцию площади с работниками полиции. После чего в эфире ТВ гордо заявил, что решил проблему.

Но стихийный рынок исчез лишь на один день. Уже через несколько часов после отъезда депутата торговцы снова появились на привычных местах. Все это безобразие продолжалось до конца 2019 года, пока на встрече Михаила Брицына с жителями Северной стороны в кинотеатре «Моряк» глава муниципалитета не взял на себя обязательство навести порядок.

В течение следующих месяцев Брицын каждую неделю лично приезжал на Захарова по несколько раз. Капля камень точит. В итоге стихийная торговля на площади прекратилась.

Еще один пример в 2014 году Кулагин, баллотируясь в депутаты, обещал содействовать созданию местного самоуправления на Северной стороне, включая ТОСы. Но реальную работу с людьми по их созданию ведет Брицын, оказывая в рамках полномочий консультативную и организационную помощь. Кулагин же предпочитает отчитываться о проделанной работе по телевизору.

Брицын в отличие от Кулагина – практик. Хотя он руководит муниципалитетом немногим более двух лет, Северная стала постепенно преображаться. Ликвидируются стихийные свалки мусора, проходит благоустройство мест отдыха на площади Захарова, около памятника «Славы», в сквере «Авиатор» в Любимовке, около памятника «Весты» на Михайловской. Установлено более 150 скамеек в микрорайонах Голландия, Радиогорка, Любимовка. Только за один год оборудовано больше 25 детских и спортивных площадок. И все это при весьма «куцых» финансах и полномочиях муниципалитета.

Есть у Брицына и опыт «выбивания» средств из городского бюджета для решения проблем канализирования, газификации, ремонта и создания современной инфраструктуры на Северной стороне.

Таковы результаты объективного анализа сильных и слабых сторон Кулагина и Брицына. Специально не буду делать никаких выводов, чтобы меня не обвинили в предвыборной агитации. Думаю, что их, на основании изложенной информации, сделают сами жители Северной стороны.

Сергей Кононов,

эксперт-аналитик

Источник: Портал Информер