В ФСБ сообщили подробности предотвращения теракта в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

В Центре общественных связей ФСБ сообщили подробности спецоперации, в рамках которой были задержаны двое граждан России, планировавшие совершить теракты в Санкт-Петербурге в дни новогодних праздников.

Из кадров задержания, обнародованных спецслужбой, становится понятно, что одного подозреваемого задержали в подъезде дома, второго — на улице. В квартире одного из задержанных прошёл обыск.

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На другой видеозаписи зафиксировано, как один из задержанных приносит клятву верности террористам.

«У задержанных изъяты уликовые материалы, подтверждающие подготовку ими терактов. Они дают признательные показания», — подчеркнули в ФСБ.

Следственными органами ФСБ в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»).

Напомним, важную информацию о подготовке преступления российским коллегам предоставили спецслужбы США. Владимир Путин поблагодарил по телефону американского лидера Дональда Трампа за оказанную помощь, президенты договорились продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом.







Понедельник, 30 декабря 2019 г. 324

Источник: Портал Информер