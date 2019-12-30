В ФСБ сообщили подробности предотвращения теракта в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

30 декабря 2019     22
В ФСБ сообщили подробности предотвращения теракта в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

В Центре общественных связей ФСБ сообщили подробности спецоперации, в рамках которой были задержаны двое граждан России, планировавшие совершить теракты в Санкт-Петербурге в дни новогодних праздников.

Из кадров задержания, обнародованных спецслужбой, становится понятно, что одного подозреваемого задержали в подъезде дома, второго — на улице. В квартире одного из задержанных прошёл обыск.

На другой видеозаписи зафиксировано, как один из задержанных приносит клятву верности террористам.

«У задержанных изъяты уликовые материалы, подтверждающие подготовку ими терактов. Они дают признательные показания», — подчеркнули в ФСБ.

Следственными органами ФСБ в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»).

Напомним, важную информацию о подготовке преступления российским коллегам предоставили спецслужбы США.  Владимир Путин поблагодарил по телефону американского лидера Дональда Трампа за оказанную помощь, президенты договорились продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом. 

 



Понедельник, 30 декабря 2019 г. 324

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Врио губернатора Развожаев рассказал о том, что его больше всего удивило и порадовало в Севастополе
Врио губернатора Развожаев рассказал о том, что его больше всего удивило и порадовало в Севастополе

Врио губернатора Михаил Развожаев рассказал о впечатлениях от Севастополя, которые вызвали у него самые сильные эмоции. За время работы в городе, юные севастопольцы, его …


Владимир Путин, наверное, все-таки поздравит Владимира Зеленского с Новым годом
Владимир Путин, наверное, все-таки поздравит Владимира Зеленского с Новым годом

Владимир Путин возможно все-таки поздравит Владимира Зеленского с Новым годом. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в ходе пресс-конференции для журналистов. «Не все лидеры …


Allseas не будет возобновлять укладку «Северного потока — 2»
Allseas не будет возобновлять укладку «Северного потока — 2»

13:59 Швейцарская компания Allseas заявила, что не будет возобновлять укладку подводных элементов трубопровода «Северный поток — 2», которая была остановлена …


Школу №30 решили снести в Тюмени из-за угрозы обрушения
Школу №30 решили снести в Тюмени из-за угрозы обрушения

В школе №30 на Московском тракте в Тюмени начали делать капремонт. Однако в ходе работ выяснилось, что существует угроза обрушения. …


Вести Севастополь 30.12.2019
Вести Севастополь 30.12.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска: – Итоги года подводят в правительстве города. Михаил Развожаев рассказал, что его огорчает и радует в Севастополе. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты