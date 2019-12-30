В ФСБ сообщили подробности предотвращения теракта в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

В Центре общественных связей ФСБ сообщили подробности спецоперации, в рамках которой были задержаны двое граждан России, планировавшие совершить теракты в Санкт-Петербурге в дни новогодних праздников.
Из кадров задержания, обнародованных спецслужбой, становится понятно, что одного подозреваемого задержали в подъезде дома, второго — на улице. В квартире одного из задержанных прошёл обыск.
На другой видеозаписи зафиксировано, как один из задержанных приносит клятву верности террористам.
«У задержанных изъяты уликовые материалы, подтверждающие подготовку ими терактов. Они дают признательные показания», — подчеркнули в ФСБ.
Следственными органами ФСБ в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»).
Напомним, важную информацию о подготовке преступления российским коллегам предоставили спецслужбы США. Владимир Путин поблагодарил по телефону американского лидера Дональда Трампа за оказанную помощь, президенты договорились продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом.
Понедельник, 30 декабря 2019 г. 324
Источник: Портал Информер