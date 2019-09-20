В Херсонесе обсудили перспективы сотрудничества между Севастополем и Греции

20 сентября 2019     8
В Херсонесе обсудили перспективы сотрудничества между Севастополем и Греции

В Государственном музее-заповеднике «Херсонес Таврический» состоялся круглый стол «Перспективы сотрудничества Греции и Севастополя». Мероприятие прошло в сотрудничестве с Севастопольским греческим культурно-просветительным обществом «Херсонес».

Круглый стол посвятили обсуждению направлений возможного взаимодействия между городом федерального значения Севастополь и Греческой Республикой.

В мероприятии приняли участие представители правительства города и греческого сообщества города, член Совета Федерации от законодательного Собрания Севастополя Екатерина Алтабаева, заместитель председателя Международной ассоциации «Друзья Крыма» Ираклис Константинос, президент Фонда содействия развитию Науки, Культуры и Кино «Одиссей» Одиссей Пипия.

Участники также обсудили перспективы сотрудничества Греции и Севастополя в сфере науки, культуры и образования, направления сотрудничества и взаимодействия музея-заповедника «Херсонес Таврический» с музеями, археологическими заповедниками и центрами в Греции, а также ВУЗов.

Представители культурно-просветительского общества «Херсонес» подарили иностранным гостям книгу «Греки в истории Севастополя», написанную членом греческого сообщества Севастополя, профессором Игорем Мосхури.

«Книга была издана в 2005 году, финансировалась Грецией. Она посвящена истории греческого этноса Севастополя. Уже в октябре этого года в свет выйдет еще одно издание, которое профинансирует Правительство Севастополя», – поделился председатель Севастопольского греческого культурно-просветительского общества «Херсонес» Христофор Ефимов.

Как сообщила директор музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова, итогом встречи стало решение создать научно-документальный фильм, посвященный взаимоотношениям Греции и России с античных времен до наших дней. Картину будут снимать в Севастополе и Крыму.

«Фильм затронет непосредственно историю Херсонеса, поэтому мы предложили демонстрационную версию представить именно здесь – в Херсонесе Таврическом. Будем также очень рады принять участие в картине», – сказала Елена Морозова.

 


Пятница, 20 сентября 2019 г. 121

Источник: Портал Информер

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