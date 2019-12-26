В Херсонесе открыли выставку рождественских открыток

26 декабря 2019     14
В Херсонесе открыли выставку рождественских открыток

25 декабря в Малом зале Византийской экспозиции открылась выставка «Светлый праздник Рождества: от сердца к сердцу».

На экспозиции представлена коллекция новогодних и рождественских открыток с изображением Деда Мороза и Снегурочки, праздничных украшений и красавицы-елки, а также библейских сюжетов и детских портретов на семейных рождественских торжествах.

Большую часть тематических карточек предоставил Вадим Прокопенко, руководитель Исторического клуба «Севастополь Таврический».

«Идея этой выставки родилась спонтанно. В начале этого года я совместно с общественной организацией «Исторический клуб «Севастополь Таврический» начал приобретать на различных аукционах открытки и журналы, связанные с рождественской тематикой.

К декабрю нам удалось собрать достаточно большую коллекцию поздравительных карточек, что позволило провести выставку именно сейчас. Через год мы планируем дополнить имеющиеся экспонаты оборотными открытками с поздравительными текстами», — рассказал Вадим Прокопенков.

Альбина Тищенко, начальник отдела развития Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический», отметила, что выставка не только дарит нам сказочное ощущение наступающего праздника, но и носит познавательную функцию.

В витринах можно увидеть открытки начала ХХ века, которые производились в дореволюционной России и зарубежье, а также образцы советских поздравительных карточек более позднего периода.

Гости мероприятия отметили, что атмосфера в зале Византийской экспозиции была по-настоящему волшебной и по-домашнему уютной. Помещение декорировано игрушками и украшениями прошлого столетия, а также различными бытовыми предметами того времени, которые предоставили работники музея.

Зрители как будто перенеслись в эпоху начала прошлого века и получили частичку доброты и радости от слов, написанных с любовью в этих поздравительных карточках.   

Выставка «Светлый праздник Рождества: от сердца к сердцу» будет открыта до 25 января 2020 года с 09:00 до 17:00.

Стоимость билетов: взрослый – 100 рублей, детский — 50 рублей.

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Херсонесе открыли выставку рождественских открыток
В Херсонесе открыли выставку рождественских открыток

25 декабря в Малом зале Византийской экспозиции открылась выставка «Светлый праздник Рождества: от сердца к сердцу». На экспозиции представлена коллекция …


Сотрудники ДКР подарили маленьким севастопольцам сказку
Сотрудники ДКР подарили маленьким севастопольцам сказку

  26 декабря Дворец культуры рыбаков совместно с администрацией Гагаринского муниципального округа подарили сотням юных севастопольцев волшебную сказку. Новогодние инсталляции …


Спущена на воду дизель-электрическая подводная лодка «Волхов»
Спущена на воду дизель-электрическая подводная лодка «Волхов»

Итоги недели на четырёх флотах России Главные темы рубрики: – В Национальном центре управления обороной прошло расширенное заседание коллегии Минобороны …


Затонувший в Севастополе плавдок поднимут до лета
Затонувший в Севастополе плавдок поднимут до лета

Ожидается, что работы по подъёму ПД-16 займут до полугода. «В настоящее время один из научно-исследовательских институтов ВМФ делает план судоподъёма. …


Расцеловавшая крымский поезд российская пенсионерка объяснила свой поступок
Расцеловавшая крымский поезд российская пенсионерка объяснила свой поступок

Российская пенсионерка, расцеловавшая вагон первого поезда, который проехал по Крымскому мосту, объяснила свой поступок. Эмоциями женщина поделилась в прямом эфире …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты