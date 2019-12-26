В Херсонесе открыли выставку рождественских открыток

25 декабря в Малом зале Византийской экспозиции открылась выставка «Светлый праздник Рождества: от сердца к сердцу».

На экспозиции представлена коллекция новогодних и рождественских открыток с изображением Деда Мороза и Снегурочки, праздничных украшений и красавицы-елки, а также библейских сюжетов и детских портретов на семейных рождественских торжествах.

Большую часть тематических карточек предоставил Вадим Прокопенко, руководитель Исторического клуба «Севастополь Таврический».

«Идея этой выставки родилась спонтанно. В начале этого года я совместно с общественной организацией «Исторический клуб «Севастополь Таврический» начал приобретать на различных аукционах открытки и журналы, связанные с рождественской тематикой.

К декабрю нам удалось собрать достаточно большую коллекцию поздравительных карточек, что позволило провести выставку именно сейчас. Через год мы планируем дополнить имеющиеся экспонаты оборотными открытками с поздравительными текстами», — рассказал Вадим Прокопенков.

Альбина Тищенко, начальник отдела развития Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический», отметила, что выставка не только дарит нам сказочное ощущение наступающего праздника, но и носит познавательную функцию.

В витринах можно увидеть открытки начала ХХ века, которые производились в дореволюционной России и зарубежье, а также образцы советских поздравительных карточек более позднего периода.

Гости мероприятия отметили, что атмосфера в зале Византийской экспозиции была по-настоящему волшебной и по-домашнему уютной. Помещение декорировано игрушками и украшениями прошлого столетия, а также различными бытовыми предметами того времени, которые предоставили работники музея.

Зрители как будто перенеслись в эпоху начала прошлого века и получили частичку доброты и радости от слов, написанных с любовью в этих поздравительных карточках.

Выставка «Светлый праздник Рождества: от сердца к сердцу» будет открыта до 25 января 2020 года с 09:00 до 17:00.

Стоимость билетов: взрослый – 100 рублей, детский — 50 рублей.

Источник: Портал Информер