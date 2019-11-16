В Херсонесе повысили цену на входные билеты

С 16 ноября в севастопольском музее «Херсонес Таврический» действуют новые цены на посещение. Об этом сообщает администрация музея.

«С 16 декабря 2019 года в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» вступит в силу новый прейскурант услуг для физических и юридических лиц», – сообщает пресс-служба музея.

Так, самостоятельный осмотр памятников городища на территории будет стоить 150 рублей. Посещение античной или византийской экспозиции – еще по 100 рублей каждая. Единый билет, который предполагает вход на территорию и посещение всех действующих выставок, – 450 рублей.

Для студентов и пенсионеров действует скидка 50%.

Дети в возрасте до 16 лет могут проходить на территорию бесплатно. На бесплатный вход имеют право и жители Севастополя при предъявлении соответствующего документа и получении в кассе специального билета.

Напомним, что ранее самостоятельный осмотр памятников в Херсонесе стоил 100 рублей, посещение античной экспозиции – 150 рублей, единый билет – 350 рублей.







Суббота, 16 ноября 2019 г. 2072

Источник: Портал Информер