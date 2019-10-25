В Херсонесе спроектируют смотровую площадку

Проектирование смотровой площадки с балюстрадой в государственном музее-заповеднике «Херсонес Таврический» начнется уже в этом году.

Это один из объектов учреждения, благоустройство которых запланировано в ближайшее время. Об этом рассказала 25 октября директор музея Елена Морозова на встрече с журналистами.

«Мы готовим к проектной работе по реставрации несколько памятников. В этом году мы запускаем работу над проектом по одной из наших доминант – сигнальному колоколу со смотровой площадкой и балюстрадой. В следующем году, думаю, будет подземный храм и баптистерий (помещение, предназначенное для совершения крещения), над которым возведена ротонда», – сказала она.

Морозова добавила, что также приоритетной является западная часть музея, которая в настоящее время никак не обустроена.

Напомним, что 25 октября Херсонес посетил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), который поддержал благоустройство музейного пространства.







Пятница, 25 октября 2019 г. 19

Источник: Портал Информер