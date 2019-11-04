В Херсонской области погибло более 2 миллионов рыб

Более 2 миллионов рыб погибло в Голопристанском районе Херсоноской области, на территории карьера морского торгового порта, где добывают песок. Об этом во время селекторного совещания в Херсонской ОГА сообщил директор департамента экологии и природных ресурсов ОГА Юрий Попутько.

“По предварительной информации, более 2 млн особей рыбы погибло. На сегодня это еще не окончательная цифра, будут подсчитывать ущерб, причиненный окружающей среде”, – отметил Попутько.

По его словам, на месте происшествия работали представители департамента экологической инспекции Черного моря, следственно-оперативная группа Голопристанского отделения полиции.

Были отобраны пробы воды, которые доставят в Одессу для проведения лабораторных исследований.

Предварительно рассматривается версия того, что во время работ в карьере был взорван пласт песка на глубине, который привел к выбросу сероводорода, что и вызвало мор рыбы.

“Поскольку рыба из лимана (Днепровско-Бугского лимана) заходит на зимовку именно в такие места, там, где есть глубины, к сожалению, такая ситуация”, – говорит Попутько.

Как отметил директор департамента экологии и природных ресурсов ОГА, на территории карьера ощущается сильный запах сероводорода, а за территорией – нет.

Также он отметил, что для выяснения причин того, что повлекло массовую гибель рыбы, необходимо привлечь представителей Гоструда, поскольку есть подозрение, что был нарушен процесс добычи песка.

Он также подчеркнул необходимость проведения мониторинга местных рынков Госпродпотребслужбой, чтобы не допустить продажи погибшей рыбы, поскольку местные жители едут на место мора собирать рыбу.

Председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев поручил собрать комиссию ТЭБ и ЧС относительно этой ситуации.

“Я считаю, что это чрезвычайное происшествие… Если мы сейчас работаем над тем, чтобы наполнять наши природные водоемы и допускаем такие действия, то мы что-то делаем неправильно”, – отметил Гусев.

Источник: Портал Информер