В ходе пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб офицер из Севастополя

18 декабря 2019     13
В ходе пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб офицер из Севастополя

В ходе эвакуации рабочих во время пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб офицер флота из Севастополя Виктор Измайлов. Об этом в своем блоге написал военный моряк, севастополец Григорий Апресов.

«В результате пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб офицер службы живучести Виктор Измайлов, который эвакуировал рабочих с корабля – наш севастопольский парень, племянник моего первого командира корабля. Он уже был капитаном 3 ранга. Летом присвоили. Но жизнь распорядилась жестоко», — написал Апресов.

Когда начался пожар на корабле, Измайлов немедленно спустился к месту, где проводились сварочные работы, чтобы спасти рабочих, обеспечить эвакуацию. Но вызволить из беды самого себя ему не удалось – тело бравого капитана поисковая группа нашла в аварийном отсеке корабля.

Почтить память моряка и проводить его в последний путь пришло много людей. Среди них были друзья, родные и близкие Виктора Измайлова, и, конечно же, экипаж авианосца «Адмирал Кузнецов».

“Он, как минимум, спас четыре жизни, но, к сожалению, не уберег от смерти себя. Капитану не хватило буквально трех метров, чтобы выйти на открытое пространство. Спасибо родителям и учителям, которые воспитали настоящего офицера, патриота и просто человека с большой буквы“, – сказал в прощальном слове представитель Северного флота.

Напомним, что 12 декабря во время ремонтных работ на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске возник пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

В результате ЧП два человека погибли и еще 12 пострадали. Пожар произошел из-за попадания искры от сварки в трюм, где находились остатки мазута.



Среда, 18 декабря 2019 г. 455

Источник: Портал Информер

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