В центре внимания ученых Севастополя – защита берегов

В Севастополе состоялась Международная научно-техническая конференция «Системы контроля окружающей среды-2019 г.», в рамках которой ученые поделились опытом и передовыми методами исследований в области природопользования.

Участники конференции обсудили вопросы изменения климата и его региональные проявления, мониторинг окружающей среды, а также поделились опытом создания методов и приборов измерения параметров природной среды.

Особый интерес вызвало обсуждение вопроса берегозащиты и причины, повлекшие изменение береговой зоны.

К сожалению, не в лучшую сторону.

Участники конференции отметили, что бедственное состояние бухт и пляжей не делает привлекательным отдых на полуострове.

Старший преподаватель кафедры геоэкологии и природопользования филиала МГУ в Севастополе Антон Новиков рассказал о том, что он и его коллеги постоянно проводят мониторинг состояния береговой полосы.

Так, на основании снимков, сделанных в разные годы, можно судить о ее сокращении.

«Мы работали с архивом и получили фото 1941-43 годов. побережья Радиогорки. Для сравнения – есть спутниковые снимки 2010 и 2019 годов. На них четко видно, как линия береговой зоны постепенно размывается, обвальные участки постепенно выдвигаются», – рассказал Новиков.

Старший преподаватель кафедры геоэкологии и природопользования филиала МГУ в г. Севастополе

Антон Новиков

Он напомнил о недавнем оползне в районе мыса Толстый, в результате которого обрушились жилые постройки.

«Посмотрите, в режиме реального времени участок теряет свою целостность. Несмотря на угрожающую ситуацию, в этом районе сейчас опять разрабатывается документация на застройку.

Три года мы наблюдаем за безобразием, которое творится в Немецкой балке. От нее практически ничего не осталось. Видно, что там бровка берегового уступа сокращается. Нами был рассчитан объем грунта, вывезенного за несколько лет. Оказалось, что он значительно больше, чем показывают официальные цифры. И только незначительная часть вывезенного материала поступает на берег моря», – добавил ученый.

Напомним, что год назад в этом районе было начато террасирование под предлогом благоустройства территории и укрепления береговой зоны.

Печальная ситуация сложилась и в районе Бакальской косы, где несколько лет в промышленных масштабах производится добыча песка в строительных нуждах. И вот результат – большая часть косы исчезла, а на ее месте образовалась огромная промоина, изменившая подводные течения.

Севастопольские ученые предлагают свой метод спасения береговой полосы.Это — создание свободных пляжей без склоноудерживающих строений, строительство волноотбойных стен, изъятие грунта, но не вынос его на продажу, а складирование для дальнейшей подсыпки. Что является, по мнению ученых, самым дешевым способом берегоукрепления.

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Источник: Портал Информер