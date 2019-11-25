В центре Севастополя можно будет бесплатно провериться на ВИЧ-инфекцию

28 ноября на площади Нахимова будет организовано бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.

Мероприятие проходит в рамках всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД».

Пройти экспресс-тестирование можно будет с 9 до 17 часов, документы не требуются. Диагностика по слюне позволяет быстро и безболезненно пройти обследование и получить результат в короткие сроки – в течение пяти минут.

«В среднем за один день экспресс-тестирование проходят 200 человек. По статистике, вирус иммунодефицита выявляют у одного-двоих. Если анализ показывает положительный ВИЧ-статус, пациента направляют в городской СПИД-центр, где ещё раз полностью обследуют и при подтверждении ВИЧ-инфекции ставят на учет, назначают лечение», – рассказала заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением СПИД-центра городской инфекционной больницы Елена Вербенец.

С 2016 года такие акции проводят дважды: в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом и Дня памяти жертв этого заболевания.

В инфекционной больнице напоминают, что бесплатно и быстро обследоваться можно не только в рамках акции – анализ доступен ежедневно в городском СПИД-центре на улице Коммунистическая, 40 и в «Центре крови» на улице Адмирала Октябрьского, 19.

Кроме того, в рамках акции в торговых центрах «Муссон» и «Новус» с 24 по 26 ноября проходит анкетирование севастопольцев с раздачей информационных материалов, а в учебных заведениях города пройдут лекции и тренинги.







Понедельник, 25 ноября 2019 г. 548

Источник: Портал Информер