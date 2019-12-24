В центре Севастополя обнаружили авиабомбу

23 декабря в 16 часов 30 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступила информация о том, что в ходе ремонтных работ в районе улицы Шмидта, недалеко от арт-отеля «Украина», обнаружен взрывоопасный предмет.

По указанному адресу сразу же выдвинулись силы Специализированного отряда Главного управления, кроме того в целях обеспечения пожарной безопасности к месту было направлено одно отделение 1-ой пожарно-спасательной части.

По прибытии сотрудники МЧС в экстренном порядке приступили к мероприятиям, направленным на идентификацию опасной находки, получение, обработку и анализ всех сведений, касающихся характеристик и состояния взрывоопасного предмета. Ход работ контролировали лично начальник севастопольского чрезвычайного ведомства полковник внутренней службы Дмитрий Козлов. Он подчеркнул, что эффективность работ в данном случае определяют не только грамотные и слаженные действия сотрудников МЧС, а также других привлечённых ведомств и служб: важным обстоятельством стали быстрые, правильные и добросовестные действия подрядчика, ответственного за проведение ремонтных работ на объекте.

«Боеприпас времён Великой Отечественной войны – авиабомба SD-50, стоявшая на вооружении Германии. Вызов поступил на пульт «112», а также нам, в Центр управления в кризисных ситуациях. Оперативно прибыли все силы и средства, приостановлено движение по улице Большая Морская, произведено оцепление. Все меры предосторожности соблюдены», – сообщил начальник Главного управления Дмитрий Козлов.

«Осмотр объекта специалисты производили на протяжение часа с целью определения степени его опасности. Идентифицирован взрыватель, его состояние позволяет принять решение о транспортировке боеприпаса с места обнаружения», – сказал заместитель начальника Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю подполковник Николай Тисельский.

«Некоторое время понадобится, чтобы всё это урегулировать – пока людей, которые проживают в доме в непосредственной близости к находке, мы попросили перейти в Театр имени Лавренёва – так требуется по инструкции. Через два часа движение будет восстановлено, все мероприятия завершатся», – заявил врио губернатора Михаил Развожаев.

От Главного управления МЧС России по городу Севастополю в работах были задействованы 6 единиц техники и 12 человек личного состава. Также к работам были привлечены силы и средства полиции, Росгвардии, ЦГЗ.

В 20:44 автомобиль, транспортирующий бомбу, в сопровождении колонны спецтехники выдвинулся из центра города к месту, где уже в ближайшее время данная опасная находка будет уничтожена.







Вторник, 24 декабря 2019 г. 2

Источник: Портал Информер