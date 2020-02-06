В центре Севастополя прорвало канализацию

В социальных сетях Севастополя расходится видеоролик о коммунальной аварии в центре города. Некоторые пользователи сообщают о прорыве канализации. В пресс-службе департамента городского хозяйства уточнили – прорвало водопроводную трубу в районе улицы Айвазовского.

«Утечек канализации в данном микрорайоне не обнаружено, но (аварийные) бригады продолжают курсировать по району для выявления проблем с учётом поступившей информации. Но то, что указано на видео – это утечка водопровода», – сообщили СМИ в департаменте.

Авария должна быть устранена в течение четырёх часов – ремонтники уже работают на месте.

В горхозе добавили, что, если жителям известно о прорыве канализации в Севастополе, то коммунальщики просят сообщать об этом в аварийные службы с указанием точного адреса.







Четверг, 6 февраля 2020 г. 25

Источник: Портал Информер