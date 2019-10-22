В центре Симферополя горит стадион (ФОТО)

22 октября 2019     17
В центре Симферополя горит стадион (ФОТО)

Сегодня утром в Центре спортивной подготовки сборных команд Республики Крым (прежнее название – стадион «Локомотив») случился пожар. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Крыму.

«Сегодня в 9.10 поступило сообщение о возгорании. По прибытию стало известно, что загорание произошло в подтрибунном помещении самого стадиона. В 9.24 объявили локализацию на площади 300 кв м. На данный момент идет ликвидация открытого горения, осуществляется проливка», – отметили в МЧС.К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. На месте происшествия работает шесть единиц техники и 30 человек личного состава.

В настоящее время бывший стадион находится в стадии реконструкции, проводимой в рамках федеральной целевой программы развития Крыма. На данные мероприятия выделено 194 млн рублей.

В июне текущего года администрация стадиона отмечала, что до конца декабря запланировано проведение работ по ремонту осветительных мачт. Ранее на поле стадиона проходили главные футбольные матчи в Крыму.



Вторник, 22 октября 2019 г. 181

Источник: Портал Информер

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