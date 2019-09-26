В Челябинске провалился концерт Ольги Бузовой

Ольга Бузова не смогла собрать в Чите полный зал Забайкальской краевой филармонии вместимостью в 750 человек.

Ей не удалось найти достаточно поклонников в городе с населением в 350 тысяч.

Сайт Chita.ru сообщает, что организаторы продавали билеты до самого начала концерта, но заполнить зал так и не удалось.

Вход стоил от 2 до 4 тысяч рублей, при этом осталось очень много пустых мест.

Напомним, что ранее в сети раскритиковали Ольгу Бузову, вышедшую в свет в образе мусульманки.

Звезда, известная своими чрезмерно откровенными нарядами, надела хиджаб.





Четверг, 26 сентября 2019 г. 505

Источник: Портал Информер