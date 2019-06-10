В чем сила КПРФ в Севастополе?

Политотделу редакции «ИНФОРМЕРа» от источника в городском комитете КПРФ стал известен партийный список кандидатов в депутаты в Законодательное собрание Севастополя от КПРФ.

Первое место в партийном списке получил Василий Пархоменко, который в особом представлении не нуждается.

Второе место занял Роман Кияшко, личность в Севастополе также хорошо известная.

Третье место получил Сергей Курочкин. О нём стоит рассказать более подробно.

Курочкин больше 25 лет проработал в управлении МЧС в Севастополе, затем в 2010 году был назначен на должность директора Балаклавского центра культуры и досуга, которую и занимал до 2014 года.

Личность творческая, пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди коллег, является активным участником городских культурно-массовых мероприятий. –>

За время своей творческой деятельности неоднократно представлял Севастополь, Автономную Республику Крым, Украину на международных фестивалях авторской песни… Он является автором и исполнителем более 1700 песен, является автором гимна МЧС Украины. В 2005 году ему присвоено звание Заслуженный работник культуры Автономной Республики Крым».

В севастопольском горкоме КПРФ Сергей Курочкин появился после 2014 года. Он тут же получил известность и широкую популярность благодаря своей песне «Верните Сталина!».

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Следующие места даны в произвольном порядке, так как в этой части списка возможны изменения.

Четвертое место получила секретарь Нахимовского райкома КПРФ Ольга Кальницкая.

Пятое место – секретарь Балаклавского райкома КПРФ Алексей Меркулов.

Шестое место – секретарь Ленинского райкома КПРФ Вячеслав Пшеничный.

Седьмое место – секретарь Гагаринского райкома КПРФ Владимир Браковенко.

Кроме того стали известны и кандидаты по мажоритарным округам: Роман Кияшко (4 округ), Геннадий Кушнир (2 округ), Владимир Браковенко (3 округ), Ольга Кальницкая (секретарь Нахимовского отделения партии, 7 округ), Александр Череменов (секретарь городского комитета ЛКСМ, 5 округ), Алексей Гладких (депутат Нахимовского муниципального образования, 8 округ), Сергей Курочкин (секретарь горкома, 1 округ), Алёна Пастухова (6 округ).

Окончательный список кандидатов по партийным и мажоритарным округам будет согласован на городской партийной конференции КПРФ, которая пройдет 14-15 июня.

Однако, по словам нашего источника, уже сейчас известно, что никто из т.н. «команды Чалого» в списки кандидатов от КПРФ не войдет.

Политотдел редакции «ИНФОРМЕРа» желает всем кандидатам от КПРФ достойно провести избирательную кампанию и завоевать голоса избирателей.

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