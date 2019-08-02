В Черном море нашествие медуз

2 августа 2019     17
В Черном море нашествие медуз

Медузы заполонили прибрежную зону на востоке Крымского полуострова. Особенно жалуются туристы, которые решили отдохнуть на берегу Азовского моря. Об этом пишет «КП-Крым».

«Бр-р-р! Больше похоже на холодец, чем на воду, да и берег не краше. Их так много, что даже море стало серым», – пишут пользователи соцсети.

В такой воде мало кто хочет купаться, потому что медузы скользкие и неприятные. Но это полбеды, потому что отдельные пользователи стали утверждать, что среди морских обитателей встречаются и ядовитые.

«Нашествие медуз не представляет особой опасности», — рассказал Сергей Леонов, доцент кафедры экологии и зоологии факультета биологии и химии Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского.

Он объяснил, что нет никакой аномалии в том, что медуз в прибрежных водах стало больше: нашествие связано с размножением, пищевыми миграциями медуз или попросту с течением.

«В Крыму только два крупных вида медуз, которые могут доставить определенные неудобства: аурелия и корнерот. Аурелия похожа на небольшое блюдечко и у нее короткие щупальца. Ужаливание этой медузы могут почувствовать разве что младенцы», – сказал Леонов.

Если же дотронуться до длинных щупалец корнерота, то может показаться, что вас обожгла крапива.

«Клетки медузы этого вида покрыты торчащими ворсинками, выстреливающими ядом в мелких морских животных, которыми эта медуза питается. Для человека нет никакой опасности», – отметил Сергей Леонов.

 


Пятница, 2 августа 2019 г. 137

Источник: Портал Информер

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