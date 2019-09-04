В четырех селах Севастополя установлены модульные избирательные участки

На четырех избирательных участках в сельской зоне Севастополя по поручению врио губернатора Михаила Развожаева установлены модульные центры для голосования.

Конструкции уже смонтированы в селах Широкое, Штурмовое, Первомайское и в Первом отделении «Золотой Балки».

«Михаил Развожаев лично договорился о том, что модульные конструкции, которые ранее использованы на фестивале «Таврида-Арт», будут доставлены в Севастополь. Эти вагончики площадью примерно тридцать квадратных метров очень удобные. В сборных конструкциях есть перегородки, которые можно использовать для размещения избирательных кабинок, установлены системы кондиционирования.

Аналогичные модульные центры использовались на прошлых выборах в Московской области. На каждом из четырех избирательных участков размещена одна модульная конструкция, в которой могут проголосовать люди, а также по два вагончика для работы членов избирательных комиссий и сотрудников полиции. Сейчас бригады проводят работы по благоустройству самих модульных конструкций и территории вокруг, завозится мебель и необходимое оборудование», – сообщил и.о. директора департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления Валентин Демидов.

Он уточнил, что территория избирательных участков будет обеспечена металлодетекторами и фанбарьерами. На одном из участков планируют установить шатер, который будет задействован как зона отдыха, а на остальных трех участках – беседки.

Избирательные участки в селах Широкое, Штурмовое, Первомайское и в Первом отделении «Золотой Балки» в предыдущие годы располагались в сельских клубах, которые теперь закрыты на ремонт.

В этом году в качестве временной меры было принято решение разместить мобильные участки в селах в старых троллейбусах. Эта инициативу раскритиковал врио губернатора Михаил Развожаев.





Среда, 4 сентября 2019 г. 1467

Источник: Портал Информер