В числе лучших: «Адмиральская Лагуна» манит севастопольцев и гостей (ВИДЕО)

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На городском пляжа «Адмиральская лагуна» бурлит жизнь. Ранее известный горожанам дикий «Солдатский пляж» превратился в современную благоустроенную территорию. В рамках работ по благоустройству согласно договору с ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» оператор пляжа – ООО «Адмиральская Лагуна» – осуществил реконструкцию и оборудование всей необходимой инфраструктурой береговой линии протяженностью около 150 м, а также прилегающей территории площадью около 10 тыс м2. На объекте обустроена пляжная зона, включающая в себя чистый галечный пляж с удобным входом в море и теневым навесом, современная набережная, вымощенная плиткой, а также зеленая прогулочная зона с удобными дорожками. Территория оснащена скамейками и урнами. В районе набережной размещены кафе и киоски, питьевые фонтанчики, раздевалки, душевые, туалеты. Территория объекта подключена к городской канализации. Специально для этого была построена канализационная насосная станция.

Для любителей активного отдыха оборудована спортивная площадка для воркаута, а также поле для пляжного волейбола. Предусмотрена и детская площадка для самых маленьких отдыхающих.

Территория находится под круглосуточным видеонаблюдением, предусмотрено размещение поста охраны.

На территории пляжа «Адмиральская лагуна» реализуется концепция «Доступная среда для инвалидов». На подъезде к пляжу организована парковка для автомобилей. Также оператор произвел установку наружного освещения и обеспечил Wi-Fi покрытие. Каждые выходные здесь развлечения для детей.