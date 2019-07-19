В числе лучших нудистских пляжей России и зона отдыха в Крыму

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провёл опрос и определил лучшие нудистские пляжи.

В первую пятерку вошел один крымский и четыре кубанских пляжа.

31% респондентов назвали нудистский пляж Коктебеля лучшим. На втором месте — пляжи в Дивноморском, Кабардинке и в Джубге, у подножия горы Ежик (по 13% опрошенных).

Пятерку лучших мест отдыха для нудистов замкнул пляж в Большом Утрише, расположенный между поселками Сукко и Малый Утриш в Анапе (10% опрошенных).