В числе лучших нудистских пляжей России и зона отдыха в Крыму

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провёл опрос и определил лучшие нудистские пляжи.
В первую пятерку вошел один крымский и четыре кубанских пляжа.
31% респондентов назвали нудистский пляж Коктебеля лучшим. На втором месте — пляжи в Дивноморском, Кабардинке и в Джубге, у подножия горы Ежик (по 13% опрошенных).
Пятерку лучших мест отдыха для нудистов замкнул пляж в Большом Утрише, расположенный между поселками Сукко и Малый Утриш в Анапе (10% опрошенных).
Источник: Портал Информер
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