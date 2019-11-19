В чём преимущество крымских поездов перед самолетами?

19 ноября 2019     10
В чём преимущество крымских поездов перед самолетами?

Стоимость билета на поезд в Крым будет устанавливаться ниже цен на авиабилеты по аналогичному маршруту. Об этом заявил гендиректор компании-оператора пассажирских перевозок на полуостров «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов.

По его словам, стоимость билетов на самолет является ориентиром для формирования ценового предложения.

«Если мы говорим, что есть цена авиабилета, то мы должны быть ниже», — заметил Ганов и добавил, что также компания учитывала уровень цен на аналогичное сообщение, но с другим маршрутом, в 2013 году.

Он также заметил, что перевозчик в ближайшее время не собирается увеличивать глубину продаж билетов с 60 до 90 суток и пока планирует «посмотреть на спрос».

Ранее стало известно, что в следующем году предполагается расширить перечень городов, из которых будут запущены поезда в Крым. В частности, по его словам, рассматривается возможность запуска в республику составов из Кисловодска, Краснодара, Екатеринбурга и Мурманска.

Кроме того, может быть увеличено количество маршрутов из Москвы и Санкт-Петербурга в республику — так, планируется охватить другие ее города, например, Евпаторию. Для этих целей перевозчик намерен получить дополнительные составы — взять их в лизинг или же приобрести.

Билеты на поезда в Крым стали доступны к покупке 8 ноября. Приобрести их можно в железнодорожных кассах или на официальном сайте оператора. Первый поезд из Санкт-Петербурга на полуостров отправится 23 декабря, а из Москвы — 24 декабря. Отмечалось, что стоимость билетов будет начинаться от 2966 рублей.



Вторник, 19 ноября 2019 г. 166

Источник: Портал Информер

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