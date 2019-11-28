В школе-интернат №6 Севастополя эвакуировали людей

Сотрудники Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Севастополю провели тренировочную эвакуацию в школе-интернате №6.

Целью проведения профилактического мероприятия стала всесторонняя проверка готовности школы к быстрой и безопасной для здоровья и жизни работников и обучающихся эвакуации на случай пожара.Отработка системы мер по обеспечению пожарной безопасности является важной составляющей в работе сотрудников чрезвычайного ведомства. Мероприятие было организовано в соответствии с нормативами. Подобные эвакуации на объектах повышенного риска – регулярны.

Детям, помимо практических навыков действий в экстремальных ситуациях, также прочитали лекцию, где сотрудники МЧС России подробно разъяснили правила пожарной безопасности и поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

«Стоит отметить, что безопасная эвакуация людей из здания и сооружения считается обеспеченной, если интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимого времени. В ходе тренировочной эвакуации в школе-интернате №6 были успешно отработаны действия учеников, учителей и администрации школы на случай пожара», – прокомментировал главный специалист отдела территориальной и профилактической работы Управления надзорной и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Севастополю майор внутренней службы Сергей Лашук.

МЧС России напоминает!

Действия в случае пожара в жилом доме

· Соблюдайте спокойствие.

· Позвонить по телефону 101 или 112 и вызвать пожарных и спасателей. Вызов на номер 112 возможен с мобильного телефона даже при отсутствии SIM-карты. Необходимо указать точный адрес.

· Отключить все электроприборы рубильником в коридоре и газ на кухне. В случае если загорелся телевизор: отключить от сети и накрыть его мокрым покрывалом.

· Закрыть окна и двери, чтобы убрать сквозняк и доступ кислорода для горения.

· На начальной стадии можно попытаться погасить огонь самостоятельно: лучше всего воспользоваться огнетушителем или плотно накрыть очаг возгорания тканью, засыпать землей, если горит не масло – залить водой.

· Взять маленьких детей на руки и вынести их из помещения, помочь пожилым людям, оказать помощь пострадавшим.

· Быстро выйти из зоны пожара, заранее выбрав безопасный маршрут. Не пользоваться лифтом! При необходимости использовать запасные пожарные выходы и лестницы.

· Брать с собой нужно только документы и деньги, ценные вещи, которые можно унести за один раз.

· Обязательно использовать простейшие средства защиты органов дыхания от угарного газа: смоченные водой платки, простыни, ватно-марлевые повязки.

· При сильном задымлении передвигайтесь ползком к выходу, так как внизу около пола дыма меньше и ниже вероятность потерять сознание.

· Уходя, не закрывать входную дверь на ключ.

· При невозможности покинуть помещение, стараться обратить на себя внимание: выбить окно, кричать и размахивать яркой тканью.

Правила эвакуации при пожаре в школе

· При обнаружении пожара немедленно вызвать пожарных и спасателей по телефону 101 или 112. Вызов на номер 112 возможен с мобильного телефона даже при отсутствии SIM-карты. Необходимо указать точный адрес.

· Закрыть дверь в помещение, где находится очаг возгорания. Помните, скорость распространения пожара очень высока. Доложить директору школы о пожаре и, по его команде, начать эвакуацию.

· Ученики, услышав тревогу о пожаре, по указанию учителя, должны по двое покинуть класс и здание школы, собравшись в одном месте сбора. Место сбора должно быть заранее всем известно, обычно это площадка около школы. Никуда не уходить.

· При сильном задымлении обязательно использовать средства защиты органов дыхания от угарного газа: ватно-марлевые повязки, смоченные водой платки.

· Учитель с классным журналом следует за учащимися и, по пути, прикрывает за собой двери.

· Учитель осуществляет перекличку детей по журналу, о её результатах докладывает директору школы.







Четверг, 28 ноября 2019 г. 54

Источник: Портал Информер