В школе-интернат №6 Севастополя эвакуировали людей

Сотрудники Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Севастополю провели тренировочную эвакуацию в школе-интернате №6.
Целью проведения профилактического мероприятия стала всесторонняя проверка готовности школы к быстрой и безопасной для здоровья и жизни работников и обучающихся эвакуации на случай пожара.Отработка системы мер по обеспечению пожарной безопасности является важной составляющей в работе сотрудников чрезвычайного ведомства. Мероприятие было организовано в соответствии с нормативами. Подобные эвакуации на объектах повышенного риска – регулярны.
Детям, помимо практических навыков действий в экстремальных ситуациях, также прочитали лекцию, где сотрудники МЧС России подробно разъяснили правила пожарной безопасности и поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций.
«Стоит отметить, что безопасная эвакуация людей из здания и сооружения считается обеспеченной, если интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимого времени. В ходе тренировочной эвакуации в школе-интернате №6 были успешно отработаны действия учеников, учителей и администрации школы на случай пожара», – прокомментировал главный специалист отдела территориальной и профилактической работы Управления надзорной и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Севастополю майор внутренней службы Сергей Лашук.
МЧС России напоминает!
Действия в случае пожара в жилом доме
· Соблюдайте спокойствие.
· Позвонить по телефону 101 или 112 и вызвать пожарных и спасателей. Вызов на номер 112 возможен с мобильного телефона даже при отсутствии SIM-карты. Необходимо указать точный адрес.
· Отключить все электроприборы рубильником в коридоре и газ на кухне. В случае если загорелся телевизор: отключить от сети и накрыть его мокрым покрывалом.
· Закрыть окна и двери, чтобы убрать сквозняк и доступ кислорода для горения.
· На начальной стадии можно попытаться погасить огонь самостоятельно: лучше всего воспользоваться огнетушителем или плотно накрыть очаг возгорания тканью, засыпать землей, если горит не масло – залить водой.
· Взять маленьких детей на руки и вынести их из помещения, помочь пожилым людям, оказать помощь пострадавшим.
· Быстро выйти из зоны пожара, заранее выбрав безопасный маршрут. Не пользоваться лифтом! При необходимости использовать запасные пожарные выходы и лестницы.
· Брать с собой нужно только документы и деньги, ценные вещи, которые можно унести за один раз.
· Обязательно использовать простейшие средства защиты органов дыхания от угарного газа: смоченные водой платки, простыни, ватно-марлевые повязки.
· При сильном задымлении передвигайтесь ползком к выходу, так как внизу около пола дыма меньше и ниже вероятность потерять сознание.
· Уходя, не закрывать входную дверь на ключ.
· При невозможности покинуть помещение, стараться обратить на себя внимание: выбить окно, кричать и размахивать яркой тканью.
Правила эвакуации при пожаре в школе
· При обнаружении пожара немедленно вызвать пожарных и спасателей по телефону 101 или 112. Вызов на номер 112 возможен с мобильного телефона даже при отсутствии SIM-карты. Необходимо указать точный адрес.
· Закрыть дверь в помещение, где находится очаг возгорания. Помните, скорость распространения пожара очень высока. Доложить директору школы о пожаре и, по его команде, начать эвакуацию.
· Ученики, услышав тревогу о пожаре, по указанию учителя, должны по двое покинуть класс и здание школы, собравшись в одном месте сбора. Место сбора должно быть заранее всем известно, обычно это площадка около школы. Никуда не уходить.
· При сильном задымлении обязательно использовать средства защиты органов дыхания от угарного газа: ватно-марлевые повязки, смоченные водой платки.
· Учитель с классным журналом следует за учащимися и, по пути, прикрывает за собой двери.
· Учитель осуществляет перекличку детей по журналу, о её результатах докладывает директору школы.
Четверг, 28 ноября 2019 г. 54
Источник: Портал Информер