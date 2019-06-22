В этом году россиянки чаще стали отказываться от купальников

В исследовании оператора фискальных данных «Платформа ОФД» говорится о том, что россиянки стали экономить на купальниках. Средний чек на покупку этого товара снизился на 3% и составил 1,3 тысячи рублей.

Аналитики изучили траты граждан нашей страны на востребованные товары для пляжного отдыха, сравнив их с аналогичным периодом прошлого года. Для анализа использовалась агрегированная обезличенная информация, которая поступает с более чем 700 тысяч кассовых аппаратов по всей стране в объеме порядка 35 миллионов чеков ежедневно.



“По данным аналитиков, средний чек на покупку шорт сохранился на уровне прошлого года (1,22 тысячи рублей), футболок — вырос на 2% (750 рублей), купальников – снизился на 3% (1,34 тысячи рублей), босоножек — снизился на 17% (1,44 тысячи рублей), крема для загара — снизился на 9% (215 рублей), солнцезащитных очков — снизился на 11% (585 рублей). Таким образом, если считать указанные топ-товары в качестве минимального набора на пляжный отдых, то стоимость такого “пляжного набора” за год снизилась на 5%, опустившись до уровня 5,55 тысячи рублей”, – пишет РИА “Новости”, ссылаясь на сведения “Платформы ОФД”.

Директор по продуктам на больших данных “Платформы ОФД” Дмитрий Батюшенков говорит, что сегодня наблюдается критическая зависимость потребительского спроса от акционных продаж, скидок и программ лояльности: заметнее всего это отражается на среднем чеке покупки сезонных товаров, как случилось с продукцией для отпускного сезона в начале лета.

Ранее агентство Nation News сообщало, что в 2019 году 29% россиян заявили, что экономят на путешествиях. В прошлом году эта цифра составляла 12%.