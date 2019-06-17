В этот день…Что важного случилось в мире 17 июня

К

аждая дата чем-нибудь да запомнится. Среди многообразия новостей так сложно не пропустить важные и значимые события. Специально для своих читателей “ИНФОРМЕР” собрал самые интересные даты со всего мира.

1985

Появилась кабельная телесеть «Discovery».



1982

Поднялся в воздух опытный образец боевого вертолета «Ка-50» — «Черная акула».



1972

Американская полиция провела арест пяти злоумышленников, которые устанавливали электронные подслушивающие устройства в штабе Демократической партии в гостиничном комплексе «Уотергейт», «Вашингтон». Скандал, который разразился вслед за этим, положил конец политической карьере президента Ричарда Никсона.

1970

Эдвин Лэнд запатентовал камеру «Polaroid».



1967

В Китае проведено испытание первой водородной бомбы.

1961

Рудольф Нуриев во время парижских гастролей попросил предоставить ему политическое убежище.

1955

Состоялся первый полёт пассажирского реактивного самолёта Ту-104.

1939

Во Франции в последний раз произошла публичная казнь на гильотине (казнят серийного убийцу Эжена Вейдмана).

1935

Создана американская кинокомпания «Paramount Pictures» (Парамаунт Пикчерз Корпорэйшен).



1934

Первый испытательный полёт крупнейшего в то время в мире самолёта АНТ-20 («Максим Горький»).

1929

Родился советский шахматист, международный гроссмейстер, 9-й чемпион мира по шахматам Тигран Петросян.

1925

Подписан Протокол о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств (Женевский протокол).

1903

Родился русский и советский поэт и драматург Михаил Светлов.