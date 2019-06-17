В этот день…Что важного случилось в мире 17 июня

17 июня 2019     19
В этот день…Что важного случилось в мире 17 июня

Каждая дата чем-нибудь да запомнится. Среди многообразия новостей так сложно не пропустить важные и значимые события. Специально для своих читателей “ИНФОРМЕР” собрал самые интересные даты со всего мира.

1985

Появилась кабельная телесеть «Discovery».


1982

Поднялся в воздух опытный образец боевого вертолета «Ка-50» — «Черная акула».


1972

Американская полиция провела арест пяти злоумышленников, которые устанавливали электронные подслушивающие устройства в штабе Демократической партии в гостиничном комплексе «Уотергейт», «Вашингтон». Скандал, который разразился вслед за этим, положил конец политической карьере президента Ричарда Никсона.

1970

Эдвин Лэнд запатентовал камеру «Polaroid».


1967

В Китае проведено испытание первой водородной бомбы.

1961

Рудольф Нуриев во время парижских гастролей попросил предоставить ему политическое убежище.

1955

Состоялся первый полёт пассажирского реактивного самолёта Ту-104.

1939

Во Франции в последний раз произошла публичная казнь на гильотине (казнят серийного убийцу Эжена Вейдмана).

1935

Создана американская кинокомпания «Paramount Pictures» (Парамаунт Пикчерз Корпорэйшен).


1934

Первый испытательный полёт крупнейшего в то время в мире самолёта АНТ-20 («Максим Горький»).

1929

Родился советский шахматист, международный гроссмейстер, 9-й чемпион мира по шахматам Тигран Петросян.

1925

Подписан Протокол о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств (Женевский протокол).

1903

Родился  русский и советский поэт и драматург Михаил Светлов.

Источник: Портал Информер

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Источник: Портал Информер


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