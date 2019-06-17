В этот день…Что важного случилось в мире 17 июня

1985
Появилась кабельная телесеть «Discovery».
1982
Поднялся в воздух опытный образец боевого вертолета «Ка-50» — «Черная акула».
1972
Американская полиция провела арест пяти злоумышленников, которые устанавливали электронные подслушивающие устройства в штабе Демократической партии в гостиничном комплексе «Уотергейт», «Вашингтон». Скандал, который разразился вслед за этим, положил конец политической карьере президента Ричарда Никсона.
1970
Эдвин Лэнд запатентовал камеру «Polaroid».
1967
В Китае проведено испытание первой водородной бомбы.
1961
Рудольф Нуриев во время парижских гастролей попросил предоставить ему политическое убежище.
1955
Состоялся первый полёт пассажирского реактивного самолёта Ту-104.
1939
Во Франции в последний раз произошла публичная казнь на гильотине (казнят серийного убийцу Эжена Вейдмана).
1935
Создана американская кинокомпания «Paramount Pictures» (Парамаунт Пикчерз Корпорэйшен).
1934
Первый испытательный полёт крупнейшего в то время в мире самолёта АНТ-20 («Максим Горький»).
1929
Родился советский шахматист, международный гроссмейстер, 9-й чемпион мира по шахматам Тигран Петросян.
1925
Подписан Протокол о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств (Женевский протокол).
1903
Родился русский и советский поэт и драматург Михаил Светлов.
Источник: Портал Информер