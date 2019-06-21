В этот день…Что интересного случилось в мире 21 июня

Каждая дата чем-нибудь да запомнится. Среди многообразия новостей так сложно не пропустить важные и значимые события. Специально для своих читателей “ИНФОРМЕР” собрал самые интересные даты со всего мира.

1975

На экраны Соединённых Штатов вышел фильм Стивена Спилберга «Челюсти».

1970

Состоялся финал мирового первенства по футболу. В городе Мехико на стадионе «Ацтека» в присутствии 108 тысяч зрителей сборная Бразилии обыграла национальную команду Италии со счетом 4:1.

1962

Родился Виктор Цой, советский рок-музыкант, автор песен, лидер и вокалист рок-группы «Кино».

1958

Родился Сергей Собянин, российский политик и государственный деятель, третий мэр Москвы (с 2010 года).

1948

В нью-йоркском отеле «Уолдорф-Астория» прошла презентация долгоиграющей пластинки.

1941

Родился Валерий Золотухин, советский и российский актер театра и кино, народный артист России.

1925

В Москве появились первые такси.

1910

Родился Александр Твардовский, советский поэт и общественный деятель.

1893

Посетители Всемирной выставки в Чикаго впервые в истории прокатились на колесе обозрения.

1547

В Москве вспыхнул грандиозный пожар, в котором погибли более 2500 человек.