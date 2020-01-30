В Ялте задержали полковник запаса, который причастен к краже 212 млн рублей

30 января 2020     16
В Ялте задержали полковник запаса, который причастен к краже 212 млн рублей

Главное военное следственное управление СК России возобновило следствие по уголовному делу о хищении 212 млн рублей, которое совершенно более 10 лет назад. Последний обвиняемый, полковник запаса Сергей Лучанинов, который скрывался от следствия более 10 лет, задержан в Ялте. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Во время задержания у мужчины не оказалось при себе никаких документов. Его личность установили посредством проведения дактилоскопии. Согласно предварительной информации обвиняемый длительное время жил под чужой фамилией, благодаря чему ему удавалось скрываться от правоохранительных органов. Решением Ялтинского городского суда Республики Крым Лучанинов арестован и помещен под стражу. Вынесено постановление о его этапировании в Москву», – сообщили в СК.

По данным следствия, в 2005-2007 годах бывшие начальник «Воентелекома» Дмитрий Фунтов, его первый заместитель Сергей Лучанинов и заместитель Валерий Смольников, а также председатель Бюро автономной некоммерческой организации «Центр прикладных инженерных проблем Российской инженерной академии» Зигмунд Федукович и экономист организации Юрий Величко разработали и реализовали преступную схему.

В результате чего «Воентелеком» незаконно перечислил организации почти 212 млн рублей.Двоим фигурантам дела удалось скрыться от следствия. В 2018 году одного из них задержали в Хорватии, где он позже покончил жизнь самоубийством.

 

16 января этого года следственные органы установили местонахождение последнего фигуранта. Оставшихся Московский гарнизонный суд признал виновными в мошенничестве.

Федукович и Величко также признаны виновными в совершении преступления по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 174.1 УК РФ – легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения.



Четверг, 30 января 2020 г. 3

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Мишустин обязал вице-премьеров персонально отвечать за работу ведомств
Мишустин обязал вице-премьеров персонально отвечать за работу ведомств

Вице-премьеры будут нести персональную ответственность за результаты работы ведомств, которые они курируют. Об этом 30 января на заседании кабмина заявил …


Выжидательная позиция севастопольской власти
Выжидательная позиция севастопольской власти

Мы продолжает внимательно следить за процессом внесения изменений в Конституцию. Конечно, в большей мере нас интересует, как этот процесс будет организован …


В Крыму обнаружили опасного клеща
В Крыму обнаружили опасного клеща

Специалисты выявили относительно новый вид клещей, который угрожает посевам озимых культур в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба крымского филиала федерального …


В получении взятки обвиняют экс-руководителя управления капстроительства Алушты
В получении взятки обвиняют экс-руководителя управления капстроительства Алушты

Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего начальника управления капитального строительства и ЖКХ администрации Алушты. Обвинение предъявлено в получении взятки в …


Вести Севастополь 30.01.2020
Вести Севастополь 30.01.2020. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска: – Локальный блэкаут. На Фиоленте садоводы жалуются на отключения электричества в разгар зимы. Так почему сети не …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты