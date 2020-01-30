В Ялте задержали полковник запаса, который причастен к краже 212 млн рублей

Главное военное следственное управление СК России возобновило следствие по уголовному делу о хищении 212 млн рублей, которое совершенно более 10 лет назад. Последний обвиняемый, полковник запаса Сергей Лучанинов, который скрывался от следствия более 10 лет, задержан в Ялте. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Во время задержания у мужчины не оказалось при себе никаких документов. Его личность установили посредством проведения дактилоскопии. Согласно предварительной информации обвиняемый длительное время жил под чужой фамилией, благодаря чему ему удавалось скрываться от правоохранительных органов. Решением Ялтинского городского суда Республики Крым Лучанинов арестован и помещен под стражу. Вынесено постановление о его этапировании в Москву», – сообщили в СК.

По данным следствия, в 2005-2007 годах бывшие начальник «Воентелекома» Дмитрий Фунтов, его первый заместитель Сергей Лучанинов и заместитель Валерий Смольников, а также председатель Бюро автономной некоммерческой организации «Центр прикладных инженерных проблем Российской инженерной академии» Зигмунд Федукович и экономист организации Юрий Величко разработали и реализовали преступную схему.

В результате чего «Воентелеком» незаконно перечислил организации почти 212 млн рублей.Двоим фигурантам дела удалось скрыться от следствия. В 2018 году одного из них задержали в Хорватии, где он позже покончил жизнь самоубийством.

16 января этого года следственные органы установили местонахождение последнего фигуранта. Оставшихся Московский гарнизонный суд признал виновными в мошенничестве.

Федукович и Величко также признаны виновными в совершении преступления по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 174.1 УК РФ – легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения.







Четверг, 30 января 2020 г. 3

Источник: Портал Информер