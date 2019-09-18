В Ялте задержаны высокопоставленные сотрудники полиции

18 сентября 2019     19
В Ялте задержаны высокопоставленные сотрудники полиции

В Ялте задержаны несколько высокопоставленных сотрудников полиции, организовавших канал нелегальной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления СКР по Крыму и Севастополю.

«Организатором преступной группы выступил начальник отдела по вопросам гражданства УМВД России по городу Ялте.

К реализации задуманного плана он привлёк своих непосредственных подчинённых – заместителя, начальника отделения по вопросам миграции отдела полиции «Массандровский», а также троих местных жителей, которые выступали в качестве посредников при получении и передаче взяток от лиц, обратившихся за ускоренным и беспрепятственным оформлением гражданства Российской Федерации», – сообщили в ведомстве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по пунктам «а», «в» части 5 статьи 290 УК РФ – получение взятки организованной группой в крупном размере. На местах работы и жительства задержанных проведены обыски, изъята вся необходимая документация, представляющая интерес для следствия.

«В настоящее время в Главном следственном управлении проходят допросы фигурантов уголовного дела. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения», – добавили в СК.

В пресс-службе МВД по Республике Крым сообщили, что по факту противоправной деятельности полицейских назначена служебная проверка.

«Если вина сотрудников подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции, а их непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности за упущения в профилактической и воспитательной работе с личным составом», – добавили в МВД.

Пресечение и ликвидация организованной преступной группы стали результатом совместных оперативных действий сотрудников СК, ФСБ, и подразделений собственной безопасности МВД по Крыму.


Среда, 18 сентября 2019 г. 8

Источник: Портал Информер

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