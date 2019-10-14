В Ялте и Алуште нарушают законодательство

В сентябре на Южном берегу Крыма налоговики проверяли сферу предоставления услуг, общественного питания и торговли.

В результате одной из таких проверок установлено, что перевозка пассажиров на скоростном катере вдоль Ялтинского побережья осуществлялась без применения контрольно-кассовой техники.

При проверке аналогичного катера в Алуште, а также за услуги развлечения – фотографии с животными на фоне замка «Ласточкино гнездо» – выявлены факты невыдачи кассового чека.

Не обошлось без нарушений и в районе плато Ай-Петри и верхней станции канатной дороги «Мисхор-Ай-Петри» при проверке совместно с оперативной группой МВД России.

В первом заведении при контрольной закупке налоговикам выдали кассовый чек, в котором отсутствовали обязательные для этого документа реквизиты, а в остальных – контрольно-кассовая техника при расчетах с покупателями не применялась.

Кроме того, установлено, что владелец одного из проверенных объектов общественного питания осуществлял деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя либо юридического лица. По данному случаю сотрудники МВД России составили протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.14.1 КоАП Российской Федерации.

По каждому факту составлены протоколы административных правонарушений, где самым безобидным наказанием является предупреждение, а наиболее суровым – штраф в 40 тысяч рублей.

Оградите себя от нежелательных последствий, осуществляйте деятельность в законном порядке.







Понедельник, 14 октября 2019 г. 11

Источник: Портал Информер