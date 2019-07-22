В Ялте нашли потерявшегося мальчика

В Ялте вернули родителям потерявшегося ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии Крыма.

Ранее в дежурную часть полиции в Ялте обратилась местная жительница, которая попросила помочь в розыске ее шестилетнего сына.

Мальчик ушел в неизвестном направлении, когда она ненадолго отвлеклась. Самостоятельные поиски ребенка результатов не принесли.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии – сержанты полиции Дмитрий Подрезов и Сергей Коломиец – оперативно установили местонахождение мальчика. Он был на улице Московская, расположенной в двух километрах от места его исчезновения.

Ребенка вернули родителям. За время отсутствия мальчика противоправных действий в отношении него не совершалось.