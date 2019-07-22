В Ялте нашли потерявшегося мальчика

22 июля 2019     27
В Ялте нашли потерявшегося мальчика

В Ялте вернули родителям потерявшегося ребенка.  Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии Крыма.

Ранее в дежурную часть полиции в Ялте обратилась местная жительница, которая попросила помочь в розыске ее шестилетнего сына.

Мальчик ушел в неизвестном направлении, когда она ненадолго отвлеклась. Самостоятельные поиски ребенка результатов не принесли.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии – сержанты полиции Дмитрий Подрезов и Сергей Коломиец – оперативно установили местонахождение мальчика. Он был на улице Московская, расположенной в двух километрах от места его исчезновения.

Ребенка вернули родителям. За время отсутствия мальчика противоправных действий в отношении него не совершалось.

Источник: Портал Информер

Сейчас читают:

На Украине пропал генпрокурор Луценко
На Украине пропал генпрокурор Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пропал. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов в своем Facebook-аккаунте 22 июля. Напомним, что Портной инициировал уже более десятка уголовных …


Матери героя «Русской весны» отказывают в постановке на квартирный учет
Матери героя «Русской весны» отказывают в постановке на квартирный учет

В редакцию “ИНФОРМЕРа” поступило обращение пенсионерки Зинаиды Батюты. Она проживает в общежитии на улице Горищенко в комнате площадью 18 квадратных метров. По …


Лагерь "Берег" в Крыму закрыт из-за вспышки острой кишечной инфекции
Лагерь "Берег" в Крыму закрыт из-за вспышки острой кишечной инфекции

16 детей с острой кишечной инфекцией отправлены на лечение из оздоровительного лагеря “Берег”, расположенного в Алуште. Работа лагеря временно приостановлена, …


Врио губернатора Севастополя намерен вплотную заняться благоустройством дворов
Врио губернатора Севастополя намерен вплотную заняться благоустройством дворов

Посвятить детским и спортивным площадкам, которые устанавливают сейчас в городе,  отдельное совещание предложил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Кроме того, …


Импортозамещение захотели изменить
Импортозамещение захотели изменить

Российские ведомства займутся подготовкой документа, который отменит прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе. Соответствующее поручение вице-премьер Дмитрий Козак дал …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info