В Ялте озаботились безопасностью на море. Трое погибших

Ялтинские власти будут добиваться усиления мер безопасности на берегу моря и пляжных сооружениях во время штормов. Соответствующие поручения подготовлены по итогам заседания оперативного штаба городской комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством замглавы администрации Ялты Станислава Шапортова.

«Гибель трех человек во время последнего шторма у берегов Ялты вынуждает принимать дополнительные меры для обеспечения безопасности людей и усиления контроля за посещением береговой полосы во время сильного волнения моря», – сказал начальник управления гражданской обороны, предупреждения ЧС, профилактики терроризма администрации города Андрей Немцов.

По его словам, санаториям, пансионатам и отелям, имеющим в пользовании или собственности пляжные территории, дано поручение создать постоянно действующие базы стоянки маломерных судов со средствами спасения на борту.

Кроме того, руководителям баз размещения, расположенных у моря, рекомендовано привлечь своих сотрудников к патрулированию береговых территорий, особенно во время сезона штормов.

Как уточнил советник главы администрации Ялты Игорь Алферьев, штаб также принял решение активизировать работу по предупреждению местных жителей и гостей курорта о необходимости соблюдения мер безопасности в штормовую погоду.

«Городским службам, которые располагают средствами спасения на море для помощи людям, терпящим бедствие на воде, предписано обеспечить постоянную готовность», – заявил советник главы администрации Ялты

Он добавил, что всем собственникам и руководителям баз размещения, имеющим на балансе береговые сооружения, пляжи и причалы, предложено проверить наличие предупредительных надписей, при необходимости восстановить их.

Алферьев также сообщил, что отелям, здравницам и хостелам поручено проводить с постояльцами разъяснительную работу и разместить в местах приема гостей специальные таблички, предупреждающие о недопустимости нахождения на берегу моря в штормовую погоду.

Одновременно средствам массовой информации рекомендовано регулярно публиковать и выпускать в эфир материалы с предупреждением граждан об угрозе их жизни при посещении пляжей или выходе на причалы во время шторма.

Члены штаба обратили внимание на необходимость в период подготовки к курортному сезону навести порядок в прилегающей к городу морской акватории и установить контроль за техническими зонами причалов и пунктов базирования маломерных судов.

«Будут выработаны конкретные меры по привлечению к ответственности судовладельцев и капитанов плавсредств за нарушения порядка их использования на воде – движение на повышенных скоростях хода или в зонах для купания, перегрузку судов, неукомплектованность спасательными средствами», – заявил Алферьев.

Замглавы администрации Ялты Станислав Шапортов пояснил, что сейчас администрация Ялты прорабатывает вопросы контроля за состоянием пунктов базирования маломерных судов и организацией их деятельности вне зависимости от ведомственной принадлежности.

Он также сообщил, что во исполнение поручения главы администрации Ялты Ивана Имгрунта в городе готовятся мероприятия по совершенствованию системы предоставления гостям курорта услуг на воде.







Суббота, 8 февраля 2020 г. 896

Источник: Портал Информер