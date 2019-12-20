В Ялте осудили организатора нелегальных азартных игр

Ялтинский городской суд приговорил организатора подпольных азартных игр к двум годам лишения свободы условно и штрафу. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма, а семерых его соучастников наказали штрафами.

«Приговором Ялтинского городского суда руководитель группы осужден к наказанию в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательными сроком на два года и к штрафу в размере 100 тыс руб. Остальным осужденным назначено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 80 тыс руб», – говорится в сообщении прокуратуры.По данным следствия, участники группы по предварительному сговору в период июля – ноября 2018 года, находясь на территории Ялты, с целью извлечения незаконной прибыли, вне игорной зоны организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационных сетей.

Общая сумма дохода, полученного от незаконной деятельности в игорном заведении, составила более полумиллиона рублей.







Пятница, 20 декабря 2019 г. 471

Источник: Портал Информер