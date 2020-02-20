В Ялте открылась выставка «Крым. Сезон-2020»

20 февраля 2020     20
В Ялте открылась выставка «Крым Сегодня в гостинице «Ялта-Интурист» открылась двухдневная ежегодная межрегиональная выставка предприятий туриндустрии «Крым. Сезон-2020»
На выставке

Выставка «Крым. Сезон» — ежегодное крупнейшее мероприятие, его задача – определение базовых закономерностей развития туриндустрии Крыма на предстоящий курортный сезон.


На выставке

На эту уникальную деловую площадку приезжают представители туриндустрии как полуострова, так и со всей континентальной России. Это делается для объединения всех представителей сообщества туризма и для отраслевых производителей. Он помогает успешному знакомству и продолжению сотрудничества ведущих игроков туристического рынка. А главная цель — создание актуальных договорных кампаний и достижение желаемого финансового результата.


Выступает Марина Мальгина

— Мы продолжаем традицию обсуждения актуальных тем подготовки сезона на ежегодной выставке в Ялте, — рассказала организатор выставки, председатель КРОО «Комитет по курортно-туристической и выставочной деятельности в Крыму» Мария Мальгина, — в прошлом году мы обсуждали взаимодействие с Крымской железной дорогой, а в этом году уже будем говорить о механизмах сотрудничества турбизнеса с оператором железнодорожных перевозок в крымском направлении — транспортной компанией «Гранд Сервис Экспресс».


Открытие выставки

По словам Марии Мальгиной, ожидается участия генерального директора компании-оператора Александра Ганова, поскольку с их стороны тоже имеется заинтересованность в диалоге и определении потребностей местного рынка.


Очередь из желающих попасть на выставку

В рамках деловой программы «Крым. Сезон-2020» пройдет несколько «круглых столов» по актуальным вопросам подготовки курортной отрасли к активному сезону на нескольких площадках гостиницы. Кроме того, как и в прошлом году, в течение двух выставочных дней будет проходить форум IT-технологий. Это связано с тем, что туристический рынок сместился в интернет и представители отрасли нуждаются в работе с клиентами с использованием социальных сетей и системы онлайн-продаж.


На выставке

Отдельный образовательный поток в этом году посвящен отельной анимации. Запланирован «круглый стол» о кредитных продуктах для турбизнеса. Во второй день мероприятия, 21 февраля, будет организован круглый стол для субъектов малого и среднего предпринимательства на тему «IT в сфере гостеприимства».


На выставке

Выставка продлится три дня – с 20 по 21 февраля 2020 г.

Олег Широков, фото автора

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Олег Широков
Источник: Крымские новости

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