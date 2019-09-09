В Ялте открылась Международная аграрная конференция

В Ялте, в поселке Отрадное, открылась IV Международная научная конференция «Современное состояние, проблемы и перспективы развития аграрной науки». На нее приехало свыше 200 ученых и специалистов отечественных и зарубежных НИИ. В конференции приняли участие представители Индии, Чехии, Сингапура, республик СНГ и многих регионов России.

Владимир Паштецкий

Конференцию открыл директор ФГБУН «НИИ СХ Крыма» Владимир Паштецкий.

— Я очень рад, что уже в 4 раз в этом прекрасном месте проводится эта конференция, на которую приехало очень много гостей, — отметил он, — самые дальние гости сегодня – из Индии, кроме этого к нам приехали ставропольцы, краснодарцы, ростовцы, работники сельского хозяйства с Урала, а также наши крымские ученые и представители власти. За пять дней конференции будет очень много докладов – только тезисы их еле уместились в 400 листов.

Начало конференции

Директор НИИ СХ Крыма зачитал приветствие президента АН России Александра Сергеева, где отмечалось, что эта конференция должна стать хорошей площадкой для обсуждения целого спектра проблем, где будут предложены способы их решения. От состояния сельского хозяйства зависит экономическое развитие страны. С Республикой Крым у Академии наук России имеется хорошее взаимопонимание, говорится в приветствии, и это способствует развитию научных направлений и международному сотрудничеству.

Алиме Зарединова, замминистра сельского хозяйства РК отметила, что необходимо взаимодействие производства и науки. Все четыре основные крымские СХ предприятия принимают участие в этой конференции – Институт сельского хозяйства, «Магарач», «Никитский сад» и Академия биоресурсов и ни одна стратегия сейчас не разрабатывается без их участия – отметила Алиме Зарединова. В Крыму уделяется большое внимание – развитию семеноводства и питомниководства. По мнению замминистра, все обсужденное на конференции будет применяться в сельском хозяйстве, будет использован опыт не только российских, но и зарубежных гостей.

Ирина Донник

Ирина Донник, вице-президент РАН рассказала о современных трендах развития аграрной науки в РФ. Одним из самых важных направлений, по ее мнению, является продовольственная безопасность.

— Надо смотреть в будущее. Мы проводим селекцию культур и опыты по семеноводству – но надо задать вопрос — кому нужен этот сорт и зачем? – отметила выступающая.

Главная проблема, по мнению Ирины Донник, это то, что нам впихивают импортные сорта – не испытанные, проходит экспансия пшеницы, которую нам навязывают.

Приветствие участникам конференции

— Она хороша, — отметила Ирина Донник, — и дает 120 центнеров с гектара, но ее внедряют без испытаний, а будет ли эта пшеница расти в Крыму, в других условиях? Если ты вырастил дыню, то сделай так, чтобы стояла очередь из заказчиков на нее. Что касается картофеля – тут тоже проблема – на наших полях западные сорта, но они заразили землю нематодами. Дошло до того, что приходится в Архангельске выращивать семенной картофель только потому, что в остальных местах поля заражены нематодой.

Вице-президент рассказала, что проходит мировой тренд – нам навязывают западное, а наши разработки не используются. Сейчас в России никто не выращивает сорта картофеля для картошки фри лишь потому, что не смогли спрогнозировать нужду в нем и прозевали.

На конференции

Ирина Донник также затронула проблему изменения климата, которое ведет к опустыниванию земли и о необходимости использования растения, которые защищают землю.

Аравамутан Чакрапани приехал на конференцию из Индии, у его комании имеются филиалы в Индии, Сингапуре и в России. Он рассказал о своих опытах по выращиванию в Крыму «рыжика посевного» — ценной культуры, которая может быть использована в разных сферах – здравоохранении, для получения рыжикового масла и в других целях. Растение хорошо растет без особого ухода.

Конференция продлится с 9 по 13 сентября 2019 г., кроме пленарного заседания будут проходить работы секций, а также V Международная молодежная школа-конференция «Роль макро- и микроэлементов в современном земледелии»Ю приуроченная к 150-летию создания Менделеевым периодической таблицы.

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Олег Широков

Источник: Крымские новости