В Ялте прогремел взрыв. Подробности МЧС

Фото: Подслушано в Ялте / Вконтакте

Спасатели в течение 30 минут ликвидировали пожар, произошедший сегодня утром в ялтинском кафе «Бистро Лайт». Об этом рассказали в пресс-службе главного управления МЧС по РК, пишет Крыминформ.

«Сегодня (горело) одноэтажное кафе «Бистро Лайт» на улице Свердлова. Сообщение поступило в 8.20. В 8.50 объявлена ликвидация, то есть в течение получаса пожар был ликвидирован. Пострадавших не было», – сообщили в ведомстве.В МЧС добавили, что пожар произошел на кухне кафе и сопровождался сильным задымлением. Площадь пожара – 30 кв. метров.

К тушению пожара были привлечены 2 подразделения 9 пожарно-спасательной части второго пожарно-спасательного отряда Ялты. Причины пожара установят специалисты.Местные жители сообщали о громком хлопке, который произошел в последствии пожара. Очевидцы уверяют, что в кафе якобы взорвался газовый баллон.





Четверг, 3 октября 2019 г. 1

Источник: Портал Информер