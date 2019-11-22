В Ялте 25-27 ноября в гостинице «Ялта-интурист» пройдет III Межрегиональный форум рестораторов.
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Олег Широков
Источник: Крымские новости
В Ялте 25-27 ноября в гостинице «Ялта-интурист» пройдет III Межрегиональный форум рестораторов.
Олег Широков
Источник: Крымские новости
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Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Чернякова
16:07 Польша экстрадировала в Россию обвиняемого в мошенничестве бывшего главу НПО «Космос» Андрея Чернякова. Об этом рассказал представитель Генпрокуратуры России …
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В сентябре севастопольцы официально стали гораздо богаче
Управление Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю онародовало данные о средней заработной плате в городе федерального значения Севастополь за …
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Российские рэперы-гаишники опубликовали клип про коррупцию (ВИДЕО)
Экс-сотрудники ГИБДД из Перми опубликовали клип про коррупцию и взятки. По словам участника группы «Дорожный PROсвет» Артура Сагидуллина, идея создания ролика принадлежит работникам …
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В Ялте пройдет форум рестораторов
В Ялте 25-27 ноября в гостинице «Ялта-интурист» пройдет III Межрегиональный форум рестораторов. Новости партнеров Олег Широков Источник: Крымские новости
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Театры Севастополя не дадут скучать в субботу вечером
Красота, джаз и танцы. Эти выходные будут насыщенными. В Севастополе выберут самую красивую будущую маму, артисты Дворца культуры рыбаков перенесут …