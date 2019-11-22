В Ялте пройдет форум рестораторов

В Ялте 25-27 ноября в гостинице «Ялта-интурист» пройдет III Межрегиональный форум рестораторов.

Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Чернякова 16:07 Польша экстрадировала в Россию обвиняемого в мошенничестве бывшего главу НПО «Космос» Андрея Чернякова. Об этом рассказал представитель Генпрокуратуры России …



В сентябре севастопольцы официально стали гораздо богаче Управление Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю онародовало данные о средней заработной плате в городе федерального значения Севастополь за …



Российские рэперы-гаишники опубликовали клип про коррупцию (ВИДЕО) Экс-сотрудники ГИБДД из Перми опубликовали клип про коррупцию и взятки. По словам участника группы «Дорожный PROсвет» Артура Сагидуллина, идея создания ролика принадлежит работникам …



В Ялте пройдет форум рестораторов В Ялте 25-27 ноября в гостинице «Ялта-интурист» пройдет III Межрегиональный форум рестораторов. Новости партнеров Олег Широков Источник: Крымские новости

