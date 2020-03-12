В Ялте проходит конкурс «Мастера гостеприимства»

В Понизовке (Ялта), в комплексе «Мрия Резорт энд Спа» состоялось открытие полуфинала конкурса «Мастера гостеприимства», параллельно проходит этап конкурса «От Урала до Поволжья» в Уфе.

Открытие конкурса

12-13 марта проходит полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», а также Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства, куда собрались участники со всей России.

В Южную столицу Крыма приехали 99 представителей из 18 областей России. Полуостров представляет самый большой коллектив — 49 человек – жители Крыма. В конкурсе все его участники представляют свои проекты, связанные с туризмом и будут бороться за право получить себе знаменитых шефов – представителей отелей, ресторанов, и работающих в сфере гостеприимства. Кроме того, участники могу получить гранты для претворения своих идей в жизнь!

Лучшие участники конкурса получат 25 сертификатов на обучение в Сколково, 50 человек смогут принять участие в программе наставничества, пройдут бизнес-курс английского языка от школы Skyeng и обучение в школе туризма Travel Business School, а также все финалисты могут получить приглашения пройти стажировки в ведущих компаниях и организациях.

Министр курортов и туризма

Министр курортов и туризма Вадим Волченко передал привет конкурсантам от имени Главы РК Сергея Аксенова, а также от себя лично и от всей туристической отрасли Крыма

— Надеюсь, что все кто приедут сюда, полюбят Крым, заболеют им по-хорошему, захотят поработать здесь и многие примут участие в конкурсе, нужном для идеального профессионального роста, который он может дать, — отметил министр, — мы — тот регион, который очень активно развивается, поэтому нужен хороший персонал, который может и должен получить достойную подготовку, а Крым – это территория возможностей и для работы и для отдыха.

На пресс-конференции

Министр рассказал, что в Крыму есть много интересных проектов, заслуживающих очень серьезного развития, и отметил, что хотя есть мнение, что полуостров — это в основном пляжная территория, это не так, это место оздоровления, санаторного обеспечения, спортивного и познавательного туризма и поэтому новые проекты, новые перспективы, новое видение для Крыма крайне интересны…

— Я очень рад, что конкурс наконец-то добрался до Крыма, отметил Грант Бабасян, президент Союза Индустрии Гостеприимства, генеральный директор комплекса «Мрия», — и вдвойне, что он проходит именно в «Мрии», ведь этот проект изначально возник как символ индустрии гостеприимства, и надеюсь, что участники получат здесь новые знания и эмоции – теперь вы в нашей большой команде, а в ней уже несколько миллионов человек, все было сделано с любовью и душой, вмсете с вами мы поменяем Индустрию Гостеприимства нашей страны, сделаем каждый регион интереснее и надеюсь, что вскоре каждый житель страны посетит все ее регионы.

На пресс-конференции: Евгений Мальгин, Кира Захарова, Грант Бабасян и Вадим Волченко

В течение двух дней полуфинала – 12 и 13 марта – конкурсантов будут оценивать комплексно – знания и умения, их деловые и личностные качества. Им будут предложены индивидуальные и групповые задания, они представят свои проекты. В программе также -интеллектуальные игры, экскурсии по достопримечательностям, «Битвы мастеров» и даже соревнования для журналистов!

По словам руководителя конкурса «Мастера гостеприимства» Евгения Малыгина, на конкурс поступило 20 935 заявок из всех 85 регионов страны. В нем приняли участие экскурсоводы и организаторы спортивных и туристических фестивалей, а также те, кто только начинает свой путь в индустрии гостеприимства. Представленные на конкурсе проекты относятся к самым разным направлениям и видам туризма.

Участники конкурса

— И каждый из них достоин победы! – подчеркнул Евгений Малыгин.

Конкурс несется метеоритом по все России и в ближайшие дни его этапы примут: с 17 по 19 марта в Салехарде («Арктика»), с 22 по 24 марта в Калининграде («Балтика») и третий полуфинал «Транссиб» (с 22 по 24 марта в Иркутске).

Организаторы конкурса

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Олег Широков

Источник: Крымские новости