В Ялте прошел третий форум «Инжир»

28 ноября 2019     8
В Ялте прошел третий форум «Инжир»

Уже в третий раз проходит межрегиональный форум рестораторов и отельеров «Инжир». Ранее он проходил в курортных комплексах «Пальмира-Палас» и «Море». В этом году форум принял гостиничный комплекс «Ялта-интурист».


на форуме

III Форум рестораторов и отельеров в проходил 25 — 27 ноября. Его организатором выступила КРОО «Территория поддержки предпринимательства индустрии гостеприимства Крыма».


открытие форума

Форум «ИнЖиР», что расшифровывается как «Интересная Жизнь Рестораторов» — ежегодное мероприятие, объединяющее рестораторов, руководителей предприятий общественного питания, отельеров, фермеров, виноделов и других представителей индустрии гостеприимства Крыма.


между мероприятий

На площадке отеля «Ялта» в течение трех дней проходили дискуссии, обсуждения, круглые столы, презентации и дегустации продукции региональных производителей.


на дегустациях

Три дня насыщенной профессиональной работы объединили в этом году более 700 активных представителей индустрии гостеприимства. На различных площадках гостиницы прошло около 70 обучающих семинаров, мастер — классов и тренингов, где выступили 55 спикеров из регионов РФ, знатоков современной ресторанной конъюнктуры, требований законодательства и потребительского спроса.


одна из крымских марок

Вся площадка форума была поделена на несколько зон: «Территория идей», «Территория практики», «Территория опыта», «Территория шефов» и «Открытая территория знаний». На «Территорию практики» пригласили практикующих рестораторов, которые поделились собственным опытом и знаниями. Это были владельцы или управляющие ресторанами Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Краснодара.


сладкий стол

Проходя уже в третий раз, «Инжир» становится традиционным местом встречи профессионалов ресторанного и гостиничного бизнеса, который посещает более 1000 владельцев, топ-менеджеров в индустрии «HoReCa» (то есть отели-рестораны-кафе) Крыма.


оргкомитет

На форуме представили проект «Гастрономическая карта Крыма», обсудили «Актуальные вопросы развития ресторанного бизнеса», «Механизмы урегулирования земельных вопросов в сфере гостеприимства», «Проблемы санаторно-курортных учреждений», а также «Черные дыры курортного сезона 2019» и перспективы нового сезона 2020 года.


на форуме

Традиционно на «Инжире» провели веселые соревнования, такие как «Битва официантов», «Битва барменов», «Битва шефов», «Барбекю Баттл».

В будущем году ожидается новый форум «Инжир», уже четвертый по счету.


организаторы форума

Олег Широков, фото автора и Анфисы Третьяковой

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Олег Широков
Источник: Крымские новости

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