В Ялте умирают пальмы

19 ноября 2019     21
В Ялте умирают пальмы

В Ялте умирают пальмы. Их пожирает неизвестное в Крыму насекомое. Об этом сообщил депутат ялтинского городского совета Лери Сванидзе.

«Мы с ним боремся, однако на эти цели необходимы большие финансовые затраты, чтобы обработать все пальмы на ЮБК», – рассказал Сванидзе корреспонденту РИА Новости Крым.

По словам парламентария, для борьбы с вредителем используют дорогостоящее лекарство. Экзотическое насекомое появился на полуострове год назад. Предполагают, что вредителя могли завезти с приобретенными деревьями.



Вторник, 19 ноября 2019 г. 6

Источник: Портал Информер

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