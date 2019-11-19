В Ялте умирают пальмы. Их пожирает неизвестное в Крыму насекомое. Об этом сообщил депутат ялтинского городского совета Лери Сванидзе.
«Мы с ним боремся, однако на эти цели необходимы большие финансовые затраты, чтобы обработать все пальмы на ЮБК», – рассказал Сванидзе корреспонденту РИА Новости Крым.
По словам парламентария, для борьбы с вредителем используют дорогостоящее лекарство. Экзотическое насекомое появился на полуострове год назад. Предполагают, что вредителя могли завезти с приобретенными деревьями.
Вторник, 19 ноября 2019 г. 6
Источник: Портал Информер