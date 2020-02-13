В Японии объявили о первой смерти от коронавируса в стране

Зафиксирован первый случай смерти от коронавируса в Японии. Это вторая смерть от COVID-2019 за пределами Китая. Об этом сообщил министр здравоохранения, труда и социального обеспечения страны Кацунобу Като.

Он рассказал, что погибшей от коронавируса женщине было около 80 лет. По словам Като, она не имела никакого отношения к провинции Хубэй, с которой началось распространение смертельной болезни.

Отмечается, что женщина легла в японскую больницу с пневмонией еще 1 февраля. Ее состояние резко ухудшилось 12 февраля, на следующий день японка умерла. Власти страны расследуют обстоятельства ее смерти.

Женщина не посещала Китай и никак не контактировала с гражданами Поднебесной. На сегодня неизвестно, от кого она заразилась смертельной болезнью.







Четверг, 13 февраля 2020 г. 116

Источник: Портал Информер