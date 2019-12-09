В 2019 году аэропорт Симферополя обслужил уже пять миллионов пассажиров

Международный аэропорт Симферополь обслужил пять млн пассажиров с начала 2019 года. Пятимиллионным пассажиром стала улетающая из Крыма в Екатеринбург Галина Питиримова.

«Я смотрю на эти цифры – пять млн, пока не укладывается в голове», –рассказала журналистам Питиримова, признавшись, что ничего подобного с ней раньше не случалось.

Она прилетела в Крым с внучкой, пятилетней Александрой, в гости к дочери. Они путешествовали по полуострову, знакомились с новыми достопримечательностями, бывали на море.

«Лебедей кормили с рук», – рассказала Галина. В этом году она в Крыму была уже три раза, сейчас улетают домой в Екатеринбург.

Аэропорт Симферополь подарил юбилейному пассажиру сувениры и сертификат на бесплатное обслуживание в VIP-зале. Авиакомпания «Уральские авиалинии» тоже вручила памятные подарки и сертификат на бесплатный перелет для одного человека по любому маршруту.

«Пятимиллионного пассажира мы обслужили на день раньше, чем в 2018 году, что свидетельствует о положительной динамике пассажиропотока. Приятно, что и авиакомпаний, летающих из аэропорта Симферополь, с каждым годом становится больше», – рассказал генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин.

10 сентября аэропорт Симферополь обслужил четырехмиллионного с начала 2019 года пассажира – жительницу Республики Татарстан Елену Чугунову, которая вместе с двухлетним сыном прилетела в Крым из Казани на отдых.

Всего за весенне-летний период навигации (с 31 марта по 26 октября текущего года) аэропорт обслужил 4,1 млн пассажиров. По сравнению с 2018 годом пассажиропоток вырос на 40,4 тыс человек.







Понедельник, 9 декабря 2019 г. 81

Источник: Портал Информер