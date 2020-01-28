В 2019 году были отменены почти 14 тысяч договоров по госзакупкам

28 января 2020     19
В 2019 году были отменены почти 14 тысяч договоров по госзакупкам

Почти 14 тыс договоров по закупкам для государственных и муниципальных нужд были прекращены в 2019 году в одностороннем порядке. 36% (5 тыс.) из них были отменены безосновательно. Об этом рассказал «Известиям» замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Михаил Евраев.

«Прекратить контракт можно, если контрагент не исполняет обязательства по нему. В такой ситуации исполнитель теряет не только сам договор, но и финансовое обеспечение, пояснил замруководителя ФАС. Это правильно, когда предприниматель сорвал контракт, но несправедливо, если факт недобросовестного поведения впоследствии не подтвердился», — сказал Михаил Евраев.У бизнесменов нет возможности обжаловать решение заказчика во внесудебном порядке, добавил он. Евраев предложил наделить бизнесменов этим правом для баланса интересов сторон. Это можно совместить с рассмотрением в ФАС вопроса о включении исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков.

По мнению главы комитета по поддержке малого и среднего бизнеса Торгово-промышленной палаты РФ Игоря Скляра, механизм отказа должен быть четко регламентирован, а одностороннее расторжение договора создает впечатление, что в торгах победил тот подрядчик, которого организаторы не хотят видеть.



Вторник, 28 января 2020 г. 154

Источник: Портал Информер

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