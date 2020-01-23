В 2019 году в Севастополе ни один ребенок не погиб в ДТП

23 января 2020     18
В 2019 году в Севастополе ни один ребенок не погиб в ДТП

В 2019 году в Севастополе ни один ребенок не погиб в ДТП.  Об этом в интервью “Вести ФМ – Севастополь” рассказала начальник отдела организационно аналитической работы и пропаганды безопасности дородного движения управления ГИБДД УМВД России по Севастополю Любовь Волкова. Она также отметила, что наблюдается рост числа ДТП, в которых дети получили травмы.

«Самый аварийный возраст – это от 7 до 11 лет, самым аварийным временем суток в 2019 году стало время с 12.00 до 13.00 и с 15.00 до 20.00. Это время, когда дети идут из школы после первой смены и после второй смены», – сказала Волкова.

Больше всего ДТП с участием детей зафиксировано в Гагаринском и Ленинском районах. Причем в Гагаринском, в 75% случаев получили травмы именно дети-пешеходы. Кроме того, в три раза больше стало несовершеннолетних пострадавших во дворах.

12 детей были травмированы в ДТП возле собственного дома. В статистике пострадавших – и дети-пассажиры. Так, 21 ребенок получил травмы находясь в автомобиле водителя-виновника ДТП.



Четверг, 23 января 2020 г. 81

Источник: Портал Информер

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