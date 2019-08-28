В 2019 году избирательная система в России столкнулась с самым серьезным кризисом после протестов 2011–2012 годов

По данным экспертов движения “Голос”, кризис затронул и систему избиркомов, и партии, и правоприменительную практику, что привело к массовому ограничению избирательных прав граждан.

В «Голосе» отмечают, что такое положение дел приведет к углублению политического кризиса в долгосрочной перспективе.

Среди тенденций, наиболее характерных для выборов в парламенты 13 регионов России, эксперты выделяют резкий — в 2,5 раза — рост числа самовыдвиженцев по сравнению с прошлым годом. При этом доля кандидатов от «Единой России» сократилась на треть, самый яркий пример — Москва, где все единороссы пошли на выборы в гордуму в качестве самовыдвиженцев.

В «Голосе» считают, что связано это со снижением ценности партийных брендов и дистанцированием провластных кандидатов от «Единой России» на фоне роста протестных настроений.

Кроме того, по данным экспертов, существенно возросла и доля кандидатов-одномандатников, что стало следствием коррекции законодательства четырех регионов, где накануне избирательной кампании соотношение списочников и одномандатников было изменено в пользу последних.

«Выборы 2019 года вновь ставят вопрос об эффективности политических партий. Современная российская партийная система не выполняет своих ключевых функций: партии, как правило, не участвуют в подавляющем большинстве проходящих в стране выборов; слабо осуществляют подбор и выдвижение кадров; плохо выражают интересы определенных групп населения на местах и не помогают осуществлять устойчивую коммуникацию граждан и местных общественных институтов с властью», — говорят авторы доклада.

Другой особенностью нынешней кампании стало замещение конкуренции на выборах силовым воздействием на оппозицию.

Так, после массовых акций за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму была возбуждена серия уголовных и административных дел, а сами кандидаты были посажены под административный арест. Региональные администрации активно вмешиваются в процесс формирования партийных списков и кандидатов в представительные органы различного уровня.





Среда, 28 августа 2019 г. 225

Источник: Портал Информер