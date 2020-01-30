В 2020 году в Крыму построят девять новых садиков

Строительство девяти детских садов, которые возводятся в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя и нацпроекта «Демография», завершится в республике в этом году. Об этом сообщил министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов.

«В 2020 году минстрой Крыма завершит строительство девяти детских садов. Строительство объектов проводится в рамках национального проекта «Демография» и ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года».

Отдельно отмечу, что в 2020 году мы приступаем к разработке проектно-сметной документации для строительства порядка 20 детских садов (около 4,2 тысячи мест) по нацпроекту «Демография» в разных регионах Крыма, ввод в эксплуатацию которых планируется в 2022 году», – написал Храмов на своей странице в Facebook.

По данным Минстроя Крыма, по ФЦП в текущем году завершится строительство четырех дошкольных образовательных учреждений: трех детских садов на 260 мест каждый в Симферополе и еще одного на 260 воспитанников в селе Ивановка Сакского района.

В то же время в рамках нацпроекта «Демография» в разных регионах Крыма строятся пять детских садов общей проектной мощностью порядка 1100 мест. Ввод в эксплуатацию этих объектов запланирован на декабрь текущего года.

В администрации Симферополя ранее сообщили, что завершение строительства и ввод в эксплуатацию в этом году четырех детских садов обеспечит город почти тысячей дополнительных мест в учреждениях дошкольного образования.

Напомним, что ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что намерен ликвидировать очереди в детсады республики для детей от 3 до 7 лет до 2022 года.







Четверг, 30 января 2020 г. 429

Источник: Портал Информер