В 2020 году в России вырастут цены на автомобили

25 ноября 2019     16
В 2020 году в России вырастут цены на автомобили

В середине ноября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении ставок утильсбора. Как сообщает «Коммерсант», больше всего ставки вырастут на машины с двигателем от 3,5 л (в эту категорию входят внедорожники и премиальные седаны) — повышение составит 145%, утильсбор на машины с двигателем 1-2 л увеличится на 112,4%, до 1 л — на 46,1%.

Утильсбор в России появился в 2012 году и первые пару лет действовал только для импортеров автомобилей.

Эту меру объясняли компенсацией снижения пошлин после вступления РФ в ВТО. В 2014 году сбор распространили и на местных производителей, но для локализованных автоконцернов предусмотрели субсидии.

От повышения сбора бюджет планирует получить 150,2 млрд руб. в 2020-м и 48 млрд руб. в 2021 годах.

Однако продажи автомобилей, по словам участников рынка, вероятнее всего, сократятся. Машиностроительные заводы в России уже недозагружены. Мощности большинства предприятий рассчитаны на общий сбыт 3 млн автомобилей в год. А в 2018-м в стране купили только 1,8 млн машин.

В декабре дилеры все же ждут роста спроса — пока машины продаются по старым ценам, а интерес в предновогодний период традиционно повышается на 5–10%.



Понедельник, 25 ноября 2019 г. 573

Источник: Портал Информер

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