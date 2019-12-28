В 2020 году в Севастополе вырастут тариф на коммунальные услуги

В наступающем году севастопольцев ждет повышение на нескольких статьям коммунальных расходов.

Горожане будут больше платить за отопление и электроснабжение, также дважды за год вырастут тарифы на газ.

С 1 января 2020 года стоимость газа для населения увеличится на 8 % – с 4,65 до 5,03 руб./м³. Вторая волна подорожания услуги придется на 1 июля – за газ придется платить еще на 9 % больше (5,49 руб./м³).

Тариф касается потребителей, расходующих до 3500 м³/год. Остальным придется платить с 8,12 руб./м³, а с июля – 8,16 руб./м³.

Тариф на отопление с начала года вырастет на 10 %. За тепло в домах горожане будут платить 2351,46 руб./Гкал.

Также с 1 июля 2020 года на 5,9 % станет дороже электричество.

Одноставочный тариф за один киловатт с объемом потребления до 150 кВт в месяц составит 3,61 рубля. Те, кто используют в месяц от 150 до 600 кВт, будут платить по 4,25 рубля, а свыше 600 кВт — 7,03 рубля.

В Севастополе станут дороже услуги управляющих компаний и вывоз мусора.

С середины года запланирован рост тарифа за вывоз бытовых отходов до 373,72 руб./м³. А вот услуги управляющих компаний подорожают в среднем за год на 6,5%.

При этом тарифы на водоснабжение останутся на уровне 2019 года.







Суббота, 28 декабря 2019 г. 54

Источник: Портал Информер