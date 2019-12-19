В 2020 году в Севастополе начнется строительство больницы скорой помощи

19 декабря 2019     19
В 2020 году в Севастополе начнется строительство больницы скорой помощи

Больницу скорой медицинской помощи (БСМП) в Севастополе будет строить компания, которая входит в корпорацию «Ростех». Это определит правительство РФ в ближайшее время. Об этом сообщил врио губернатора Михаил Развожаев на своей странице в социальной сети Facebook.

«Уже в начале нового года мы приступим к строительству БСМП – первого нового объекта нашего медицинского кластера. Подрядчик в ближайшее время по поручению президента будет определен правительством РФ. Как говорил ранее – это будет компания «РТ-Соцстрой», входящая в госкорпорацию «Ростех», специализирующаяся на строительстве крупных медицинских объектов», – заявил он.

Он отметил, что поиск подрядчиков для объектов федеральной целевой программы развития региона бывает сложным – для многих объектов их не удалось найти до конца года.

«Мы поставили максимальные обеспечительные меры (банковские гарантии) чтобы не допустить к стройкам аферистов, есть проблемы и с качеством выполненных проектов. Поэтому торги не состоялись», – написал врио.

Как сообщает Развожаев он сообщил об этом вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку. После разговора Развожаев уверил подписчиков, что деньги, выделенные федеральным центром, которые не удастся освоить в этом году из-за отсутствия подрядчиков, перейдут на 2020 год.

При этом «часть работ в следующем году планируем поручить нашему ГУПу «Севастопольстройпроект», – предприятию, которое специально было создано в Севастополе для этих целей.



Четверг, 19 декабря 2019 г. 65

Источник: Портал Информер

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