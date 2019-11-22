В 2020 году в Севастополе отремонтируют 68 внутридворовых дорог

Департамент городского хозяйства Севастополоя издал приказ, согласно которому в регионе в 2020 году за средства бюджета Москвы отремонтируют 68 внутридворовых дорог. Объём финансирования – более 330 млн рублей.

«Проведение строительно-монтажных работ по текущему ремонту внутридворовых дорог и придомовых территорий Севастополя. Средства бюджета Севастополя, запланированные к поступлению по междюбжетному трансферту из бюджета Москвы в 2019 году. Сроки проведения работ – 2020 год. Всего 330,8 млн рублей», – говорится в документе.

В программе указано 197 объектов с общим объёмом финансирования 661,6 млн рублей. Москва планирует вложить в развитие Севастополя в течение трёх лет 22 млрд рублей.







Пятница, 22 ноября 2019 г. 55

Источник: Портал Информер