В 2020 году в Севастополе отремонтируют 68 внутридворовых дорог

22 ноября 2019     16
В 2020 году в Севастополе отремонтируют 68 внутридворовых дорог

Департамент городского хозяйства Севастополоя издал приказ, согласно которому в регионе в 2020 году за средства бюджета Москвы отремонтируют 68 внутридворовых дорог. Объём финансирования – более 330 млн рублей. 

«Проведение строительно-монтажных работ по текущему ремонту внутридворовых дорог и придомовых территорий Севастополя. Средства бюджета Севастополя, запланированные к поступлению по междюбжетному трансферту из бюджета Москвы в 2019 году. Сроки проведения работ – 2020 год. Всего 330,8 млн рублей», – говорится в документе.

В программе указано 197 объектов с общим объёмом финансирования 661,6 млн рублей. Москва планирует вложить в развитие Севастополя в течение трёх лет 22 млрд рублей.



Пятница, 22 ноября 2019 г. 55

Источник: Портал Информер

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