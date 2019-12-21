В 2020 году «Массандра» заложит 600 гектаров виноградников

21 декабря 2019     8
В 2020 году «Массандра» заложит 600 гектаров виноградников

Винодельческое предприятие «Массандра» в текущем году увеличило объем производства и отгрузило 19,3 млн бутылок. Об этом рассказала журналистам генеральный директор ПАО «Массандра» Янина Павленко, к 31 декабря планируется довести объем до 20 млн бутылок.

«Подводя итоги уходящего винного года, мы будем говорить о достижениях, которые впервые за всю богатейшую, более чем столетнюю, историю нашего огромного предприятия, были достигнуты. В первую очередь это объемы производства натуральных вин из собственного винограда. Мы, по состоянию на 19 декабря, отгрузили 19 млн 300 тыс бутылок вина и планируем до 31 декабря выйти на круглую красивую цифру», – сказала Павленко.

По ее словам, предприятие расширяет географию продаж своей продукции, которая весьма востребована как в России, так и за рубежом.

«Мы вышли на экспортный потенциал. Мы сами не ожидали, что наша продукция будет настолько востребована. Мы расширили серьезно географию продаж. Сегодня «Массандра» поставляет вино в Китай, Казахстан, Киргизстан, Тайвань, Беларусь, Луганскую и Донецкую народные республики. В следующем году мы расширим географию еще двумя странами. Мы показываем, что вино не имеет границ», – подчеркнула Павленко.

Она также отметила, что «Массандра» планирует в 2020 году заложить 600 гектаров виноградников. 

«На следующий год наше предприятие готовит под посадку около 600 га виноградников. Это положит начало огромному развитию потенциала «Массандры» и это огромный вклад в развитие виноградарства Крыма. Мы планируем не сбавлять наши темпы», – сообщила Павленко.

По её словам, виноградники находятся в сложной ситуации, так как за прошлые десять лет осуществлялось мало посадок.

«Виноградники находятся в достаточно сложной ситуации – и изреженность очень высокая, и виноградные насаждения очень старые, очень мало посадок за последнее десятилетие осуществлялось. Я уверена, что в ближайшие пять лет именно Крым станет передовым регионом России в отрасли виноградарства и виноделия», – подчеркнула Павленко.



Суббота, 21 декабря 2019 г. 230

Источник: Портал Информер

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